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Объездную Екатеринбурга "подлечат" за 75 миллионовСегодня в 10:57

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К мундиалю.

Мэрия Екатеринбурга собирается потратить 75,7 миллионов рублей на ремонт Объездной дороги. Аукцион назначен на 17 августа, сообщает "Уралинформбюро".

Капремонт планируется провести на участке от улицы Московской до переулка Базовый. В рамках работ будет заменено асфальтовое покрытие и бортовой камень, восстановлена дорожная разметка, а по обочинам дороги разобьют газоны. Также на проезжей части будут установлены новые люки плавающего типа. По условиям аукциона, работы следует завершить до 4 июня 2018 года.

Следует отметить, что в 2017 году на ремонт дорог 17 населенных пунктов Свердловской области из регионального и федерального бюджетов будет направлено более 2,7 миллиарда рублей.

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