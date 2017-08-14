Дмитрий Нисковских.

Министр инвестиций и развития Свердловской области Дмитрий Нисковских посетил Верхнюю Салду. Его сопровождали депутаты регионального Заксобрания, а также руководители 17 монопрофильных муниципалитетов, в том числе Верхней Пышмы, Асбеста и Первоуральска.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Корпорации ВСМПО-Ависма, визит состоялся в рамках выездного заседания "Проектного офиса" для моногородов, куратором которого является Дмитрий Нисковских.

Сначала гости с ознакомительной экскурсией побывали в Особой экономической зоне "Титановая долина", представленной как пример снижения монозависимости Верхней Салды. Также они посетили производственную площадку Корпорации ВСМПО-Ависма.

Кроме того, депутаты и чиновники оценили проекты по благоустройству городской среды. Глава Верхнесалдинского городского округа Алексей Забродин и руководитель местной администрации Константин Ильичев показали министру и депутатам парк Гагарина. На облагораживание его территории и еще 10 дворов города из областной казны выделен 21 миллион рублей, столько же будет направлено из муниципального бюджета, 5%-ный вклад от общей суммы сделают горожане.

По словам Дмитрия Нисковских, все главы моногородов Свердловской области сейчас активно работают. Среди объективных лидеров - Верхняя Пышма, Верхняя Салда, Краснотурьинск, Нижний Тагил.

"Большинство управленческих команд наших муниципалитетов уже прошли обучение в "Сколково". За счет новых знаний муниципалитеты имеют достаточные компетенции, разработали свои программы развития и сегодня уверенно смотрят в будущее", - заключил он.