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МРСК Урала трясет с должников 9,4 миллиарда рублейСегодня в 11:57

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Основные претензии к сбытовым компаниям.

Совет директоров ОАО "МРСК Урала" обсудил проблему долгов со стороны недобросовестных гарантирующих поставщиков. На 1 июля 2017 года за услуги по передаче электроэнергии компании должны 9,4 миллиарда рублей, из них 4,99 миллиарда - просрочка. Последняя с начала года увеличилась на 1,2 миллиарда рублей.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе МРСК Урала, основной объем неплатежей приходится на сбытовые компании, наделенные статусом гарантирующего поставщика электроэнергии. В их числе "Роскоммунэнерго", "Новоуральская энергосбытовая компания" и "Оборонэнергосбыт" и "Челябэнергосбыт".

Так, долги ПАО "Челябэнергосбыт" с начала года выросли на 1 миллиард рублей, "Роскоммунэнерго" почти на 100 миллионов.

Как отметил заместитель гендиректора по развитию и реализации услуг ОАО "МРСК Урала" Дмитрий Вялков, по всем контрагентам, имеющим просроченную задолженность, компания ведет претензионно-исковую работу.

В судах рассматриваются 169 дел почти на 3,8 миллиарда рублей, по долгам на 900 миллионов готовятся иски, направлены претензии и ведутся переговоры. Еще более 100 миллионов рублей компания взыскивает в рамках исполнительных производств.

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