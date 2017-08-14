Правительство России поможет ипотечным должникамСегодня в 13:18
- Текст
Но не всем.
Правительство России выделит 2 миллиарда рублей в помощь ипотечным должникам. Об этом сообщает пресс-служба федерального Минстроя.
С предложением помочь отдельным категориям ипотечников, оказавшимся в сложной финансовой ситуации, выступил во время недавнего визита в Пензу премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Инициатива была озвучена на совещании по проблемам жилищного строительства.
"Вчера я подписал документ о выделении из резервного фонда Правительства дополнительно 2 млрд рублей, чтобы поддержать тех из них, кто оказался в наиболее сложной ситуации. Помощь будет оказана в соответствии с определенными критериями", — заявил глава федерального Кабмина.
Для реализации поставленной задачи Минстрой и ЖКХ РФ до 1 сентября 2017 года должны создать межведомственную комиссию, которая станет посредником между заемщики и кредиторами. Субсидии банкам-кредиторам будут выделяется через Агентство ипотечного жилищного кредитования. Для этой цели уставной капитал Агентства будет увеличен на 2 миллиарда рублей.
Однако помощь из бюджета получат далеко не все ипотечные заемщики. Среди тех, кто в праве рассчитывать на нее, числятся родители и опекуны одного или более несовершеннолетних детей, инвалиды и родители детей-инвалидов, ветераны боевых действий¸ а также граждане, на иждивении которых находятся студенты и аспиранты очной формы обучения в возрасте до 24 лет.
Более подробно условия поддержки ипотечных заемщиков изложены в постановлении Правительства РФ от 11 августа 2011 года. В частности, предельная сумма возмещения по реструктурированному ипотечному жилищному кредиту может составить 30 процентов остатка суммы кредита, но не более 1,5 миллиона рублей.
Оговорены в документе и другие ограничения. Так, между датой подачи заявления на реструктуризацию долга и датой заключения кредитного договора должно пройти не менее 12 месяцев. При этом жилье, на покупку которого взята ипотека, не должно превышать 45 квадратных метров для "однушек", 65 квадратных метров для "двушек" и 85 "квадратов" — для 3-х комнатных квартир. И это должно быть единственным жильем должника, говорится в постановлении.
"Уралинформбюро" ранее сообщало, что в июле в ряде регионов России ставки по ипотечным кредитам снизились до 9,5%. Это стало возможным благодаря реализации национального проекта "Ипотека и арендное жилье@, стартовавшего этим летом. Снижение ставок позволило в первой половине 2017 года довести объем выданных кредитов до 772,9 миллиардов рублей.
Ранее по теме
Ипотечная ставка "похудела" на процент
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 17:56
Работники "РН-Пурнефтегаза" пересели на велосипеды
В честь Всемирного дня физкультурника.Сегодня в 17:48
Екатеринбуржец зарезал знакомого из-за оскорбления
Ему грозит 15 лет.Сегодня в 17:43
Тюменке грозит колония за гибель новорожденного сына
Во сне.Сегодня в 17:42
Екатеринбуржцы соберут собственные электросети
На фестивале "Вместе Ярче!".Сегодня в 17:39
На Урале в коробке с пазлами нашли 5 кило "синтетики"
Из США.Сегодня в 17:31
Расхитители глинозема с БАЗа не добились смягчения приговора
Их отправили за решетку.Сегодня в 17:30
Скандал с фонарными столбами в Екатеринбурге докатился до Москвы
В ситуации будет разбираться Минстрой РФ.Сегодня в 17:25
Пермяки нарушили границу России из любопытства
Перейдя горную реку вброд.Сегодня в 17:13
Челябинск готовится к визиту Путина
В октябре.Сегодня в 17:09
В столице Урала глава автосалона предстанет перед судом
За обман 135 клиентов.Сегодня в 17:04
15 челябинских туристов пропали по пути в Башкирию
Среди них ребенок.Сегодня в 16:53
"Университетский" протестирует инновационную продукцию
Перед сертификацией.Сегодня в 16:47
В суде Лабытнанги обнаружили бильярдную
За 2 миллиона.Сегодня в 16:29
В Челябинске сбитый ребенок обернулся для водителя маршрутки "уголовкой"
Мальчик скончался в больнице.Сегодня в 16:19
Лондонский Биг Бен замолчит на четыре года
Из-за ремонта.
Главные новости
- Сегодня в 17:13Челябинск готовится к визиту Путина
- Сегодня в 17:0415 челябинских туристов пропали по пути в Башкирию
- Сегодня в 16:47В суде Лабытнанги обнаружили бильярдную
- Сегодня в 16:08В Москве схватили смертников ИГИЛ
- Сегодня в 15:48Экс-главе Верх-Исетского района грозит 3,5 года за взятку
Аналитика
Остались в пролете
Росавиация возвращает пилотов с небес на землю.
Краснотурьинск встал в очередь за комфортом
Врачей тоже не хватает.
Зауральское новоселье: из халуп в опасные новостройки
За федеральный счет.