Но не всем.

Правительство России выделит 2 миллиарда рублей в помощь ипотечным должникам. Об этом сообщает пресс-служба федерального Минстроя.

С предложением помочь отдельным категориям ипотечников, оказавшимся в сложной финансовой ситуации, выступил во время недавнего визита в Пензу премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Инициатива была озвучена на совещании по проблемам жилищного строительства.

"Вчера я подписал документ о выделении из резервного фонда Правительства дополнительно 2 млрд рублей, чтобы поддержать тех из них, кто оказался в наиболее сложной ситуации. Помощь будет оказана в соответствии с определенными критериями", — заявил глава федерального Кабмина.

Для реализации поставленной задачи Минстрой и ЖКХ РФ до 1 сентября 2017 года должны создать межведомственную комиссию, которая станет посредником между заемщики и кредиторами. Субсидии банкам-кредиторам будут выделяется через Агентство ипотечного жилищного кредитования. Для этой цели уставной капитал Агентства будет увеличен на 2 миллиарда рублей.

Однако помощь из бюджета получат далеко не все ипотечные заемщики. Среди тех, кто в праве рассчитывать на нее, числятся родители и опекуны одного или более несовершеннолетних детей, инвалиды и родители детей-инвалидов, ветераны боевых действий¸ а также граждане, на иждивении которых находятся студенты и аспиранты очной формы обучения в возрасте до 24 лет.

Более подробно условия поддержки ипотечных заемщиков изложены в постановлении Правительства РФ от 11 августа 2011 года. В частности, предельная сумма возмещения по реструктурированному ипотечному жилищному кредиту может составить 30 процентов остатка суммы кредита, но не более 1,5 миллиона рублей.

Оговорены в документе и другие ограничения. Так, между датой подачи заявления на реструктуризацию долга и датой заключения кредитного договора должно пройти не менее 12 месяцев. При этом жилье, на покупку которого взята ипотека, не должно превышать 45 квадратных метров для "однушек", 65 квадратных метров для "двушек" и 85 "квадратов" — для 3-х комнатных квартир. И это должно быть единственным жильем должника, говорится в постановлении.

"Уралинформбюро" ранее сообщало, что в июле в ряде регионов России ставки по ипотечным кредитам снизились до 9,5%. Это стало возможным благодаря реализации национального проекта "Ипотека и арендное жилье@, стартовавшего этим летом. Снижение ставок позволило в первой половине 2017 года довести объем выданных кредитов до 772,9 миллиардов рублей.

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