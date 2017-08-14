×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


"Большая четверка" оставила внутрисетевой роумингСегодня в 13:31

  • Текст

Вопреки ФАС.

"Большая четверка" мобильных операторов России не торопится отказываться от внутрисетевого роуминга.

Ранее Федеральная антимонопольная служба рекомендовала МТС, "Вымпелкому", "МегаФону" и Tele2 к 13 августа устранить разницу в тарифах в домашнем регионе и в поездках по стране. Однако к 11 августа компании только известили ведомство, что ознакомились с предложением, пишет "КоммерсантЪ" со ссылкой на пресс-службу ФАС.

В Tele2 отметили, что претворить идеи антимонопольщиков в жизнь за 14 дней просто невозможно. В "МегаФоне" подобные новации оценили в несколько миллиардов рублей и заявили о готовности обращения в суд с иском к ФАС.

Несколькими днями ранее ФАС завела дела в отношении "большой четверки" по подозрению в монопольно высоких ценах на национальный роуминг, передает "Уралинформбюро".

Ранее по теме:
ФАС добивается снижения роуминговых тарифов
ФАС возбудила дело против "большой четверки"

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Остались в пролете

Остались в пролете

Росавиация возвращает пилотов с небес на землю.

Краснотурьинск встал в очередь за комфортом

Краснотурьинск встал в очередь за комфортом

Врачей тоже не хватает.

Зауральское новоселье: из халуп в опасные новостройки

Зауральское новоселье: из халуп в опасные новостройки

За федеральный счет.

Интервью

Инфографика

"Made in Сhina" на уральской таможне

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×