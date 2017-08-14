Вопреки ФАС.

"Большая четверка" мобильных операторов России не торопится отказываться от внутрисетевого роуминга.

Ранее Федеральная антимонопольная служба рекомендовала МТС, "Вымпелкому", "МегаФону" и Tele2 к 13 августа устранить разницу в тарифах в домашнем регионе и в поездках по стране. Однако к 11 августа компании только известили ведомство, что ознакомились с предложением, пишет "КоммерсантЪ" со ссылкой на пресс-службу ФАС.

В Tele2 отметили, что претворить идеи антимонопольщиков в жизнь за 14 дней просто невозможно. В "МегаФоне" подобные новации оценили в несколько миллиардов рублей и заявили о готовности обращения в суд с иском к ФАС.

Несколькими днями ранее ФАС завела дела в отношении "большой четверки" по подозрению в монопольно высоких ценах на национальный роуминг, передает "Уралинформбюро".

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