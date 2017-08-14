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"Университетский" протестирует инновационную продукциюСегодня в 16:53

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Перед сертификацией.

Теперь все необходимые для сертификации инновационной продукции исследования можно пройти в Екатеринбурге. Региональный центр нормативно-технической поддержки инноваций (РЦПИ) - одно из подразделений технопарка высоких технологий Свердловской области "Университетский" получил статус испытательной лаборатории, сообщили "Уралинформбюро" в департаменте информационной политики региона.

РЦПИ вошел в состав Распределенного коллективного испытательного центра инновационной продукции Фонда инфраструктурных и образовательных программ группы РОСНАНО и некоммерческого партнерства "Межотраслевое объединение наноиндустрии".

"До сих пор испытательные лаборатории и исследовательские центры находились только в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Новосибирске и Ростове-на-Дону. Появление лаборатории на базе технопарка "Университетский" позволит производителям значительно сократить временные и финансовые затраты на проведение испытаний и оптимизировать состав и объем испытаний инновационной продукции", - отметил министр промышленности и науки Свердловской области Сергей Пересторонин.

В РЦПИ в режиме "единого окна" делают многоэлементный качественный и количественный анализ объекта, структурные исследования, исследования изображения поверхности или геометрических параметров поверхностей сложной формы. Там же можно получить 3D-модели деталей и изделий сложной геометрии с последующей оптимизацией и доработкой под различные технологии производства.

"В число объектов испытаний и измерений на базе технопарка входят твердые среды, газы, металлы, эмульсии, пористые и другие материалы. Квалифицированные и достоверные испытания продукции могут быть проведены на всех стадиях жизненного цикла. В результате испытаний производитель сможет подтвердить статус своей продукции как инновационной", - поделилась руководитель РЦПИ технопарка "Университетский" Лариса Игнатенкова.

В настоящее время на базе РЦПИ исследуют первые образцы продукции ООО "Урал-Полимер-Лак".

Региональный центр нормативно-технической поддержки инноваций создан на базе технопарка "Университетский" в конце 2016 года. В его задачи входит разработка национальных и межгосударственных стандартов, содействие свердловским предприятиям в получении разрешений на выпуск инновационной продукции, а также формирование реестра продукции с высоким потенциалом выхода на открытый рынок.

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