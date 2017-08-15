А в соседней Свердловской области упали.

За январь - июнь 2017 года россияне купили 2,49 миллиона машин с пробегом, что на 1,1% больше аналогичного показателя-2016. При этом в трети регионов вторичный рынок несколько просел.

В лидеры вышла Московская область, где было продано 151,4 тысячи подержанных автомобилей (+5,2%). На втором и третьем местах Москва и Краснодарский край с 144,9 и 120,7 тысячи машин соответственно (-12,1% и +12,1%), сообщили "Уралинформбюро" в агентстве "Автостат".

В ТОП-10 также попали Свердловская и Челябинская области. Если на Среднем Урале продажи машин с пробегом упали на 0,6% - до 72,7 тысячи, то на Южном они наоборот выросли на 4,6% - до 64 тысяч штук.