Марийcкий НПЗ сократил производственные расходыСегодня в 09:06
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В том числе на электроэнергию.
Марийский НПЗ (входит в Группу компаний "Новый Поток") сократил значительную часть производственных расходов. Этого удалось достигнуть благодаря правительственной программы "Энергоэффективность и развитие энергетики", реализуемой на заводе.
По итогам 6 месяцев 2017 года в рамках плана мероприятий по повышению энергоэффективности оборудования энергопотребление предприятия сократилось на 20%, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе New Stream Group.
Кроме того, на заводе была введена собственная программа сокращения издержек, предусматривающая внедрение энергосберегающего оборудования, в том числе осветительных приборов, модернизацию действующей и замену изношенной электроаппаратуры.
В рамках нее, в частности, усовершенствовали технологию подготовки сырья на блоке первичной переработки нефти. В результате были снижены расходы на реагенты, предназначенные для защиты оборудования от коррозии на установках ЭЛОУ–АТ (первичная переработка нефти). Также при производстве топлива стали использоваться высокоэффективные присадки для улучшения низкотемпературных свойств продукции. Подобное технологическое решение позволило уменьшить расход присадок, сократив затраты на производство продукции на 13%.
Также в 2017 году Марийский НПЗ снизил на 12% расходы на ремонтные работы. Во многом этого удалось добиться благодаря созданию отдела технадзора и оптимизации мероприятий по обслуживанию оборудования.
Одновременно на заводе реализуется масштабный проект по модернизации предприятия, предусматривающий строительство новых установок и технологических объектов с целью увеличения объема переработки нефти до 8 миллионов тонн в год, а глубины переработки – до 97–98%. Заявленных показателей предприятие планирует достичь уже к 2022 году.
ГК "Новый Поток" была учреждена Дмитрием Мазуровым более 10 лет назад. В рамках стратегического партнерства в Группу входят заводы Тюменской области и Республики Марий Эл, осуществляющие нефтепереработку, битумное производство расположено в Нижегородской области. Также у New Stream Group есть предприятия, занимающиеся транспортировкой и реализацией нефтепродуктов на внешнем и внутреннем рынках, морской перевалкой нефтепродуктов, а также инжинирингом и строительством объектов под ключ. Кроме того, в New Stream Group входит компания, владеющая месторождениями (Оренбургская область).
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