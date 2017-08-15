На югорских ЛЭП устанавливают новые гасители вибрацииСегодня в 10:02
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С более широким диапазоном гашения колебаний.
Сотрудники ФСК ЕЭС (входит в группу ПАО "Россети") устанавливают многочастотные гасители вибрации на линиях электропередачи в Нижневартовском энергорайоне Ханты-Мансийского автономного округа. Всего там планируется разместить 622 устройства.
228 гасителей вибрации появятся на линии 220 кВ "Белозерная – Компрессорная", работы будут проведены в августе.
Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ФСК ЕЭС, новые устройства российского производства имеют более широкий диапазон частоты гашения колебаний. При этом узел крепления со спиральной арматурой не дает гасителю смещаться. Благодаря этому значительно снижается риск повреждения провода под воздействием ветра.
До конца 2017 года вЗападной Сибири запланировано установить порядка 4 000 гасителей вибрации на 92 линиях электропередачи классом напряжения 220-500 кВ.
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