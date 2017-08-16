НК "Роснефть" заплатила 1,36 триллиона рублей налоговСегодня в 11:21
- Текст
Став крупнейшим налогоплательщиков России.
НК "Роснефть" признана лидером среди крупнейших налогоплательщиков России. Соответствующий рейтинг опубликовал холдинг РБК.
В налоговых доходах консолидированного бюджета в 2016 году доля 50 крупнейших налогоплательщиков составила около 47%, подсчитал РБК. 9 компаний нефтегазового сектора перечислили около 3,9 триллиона налогов без учета соцотчислений и НДФЛ. Данная сумма сопоставима с расходами России по статье "Национальная оборона".
Абсолютным лидером рейтинга стала НК "Роснефть", внесшая 1,36 триллиона налогов. Помимо ТЭК, широко представлена металлургия и горная добыча (10 компаний) и финансы (8 компаний). Однако их вклад в бюджет значительно ниже — всего 5,2 и 6,3% от общих налоговых выплат, сделанных участниками ТОП-50.
Эксперты РБК пришли к выводу, что 50 компаний России обеспечивают до половины налоговых поступлений консолидированного бюджета, а ТЭК по-прежнему остается основным его донором. При этом налоговая нагрузка на лидеров российской экономики за 2016 год серьезно увеличилась. По сравнению с 2015 годом она составила 12,9%, увеличившись на 0,5 процентного пункта, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе НК "Роснефть".
"Если мы посмотрим вообще на это исследование, то увидим, что в основе наполнения бюджета лежит нефтегазовый сектор. В России действует политика ресурсного национализма. Введена она была 1 января 2005 года, когда заработала связка "налог на добычу полезных ископаемых + экспортная пошлина", - отметил директор аналитического департамента компании "Альпари" Александр Разуваев.
Она напомнил, что сейчас очень часто сравнивают компании "Роснефть" и "ЮКОС", однако последний работал в абсолютно другом налоговом режиме. Кроме того, он минимизировал налоги во внутренних оффшорах - существовала трейдинговая компания, которая условно покупала у добывающего предприятия "ЮКОСа" нефть по 6 долларов и продавала уже по рыночной цене – по 20 долларов.
"Это была не вполне законная история – именно она, кстати, и стала причиной банкротства "ЮКОСа". То есть "Роснефть" работает в интересах всей страны, а "ЮКОС" работал в интересах групп лиц, которые являлись его основными акционерами", - заключает эксперт.
Александр Разуваев обращает внимание на то, что "Роснефть" – это не только месторождения советских времен, но и такие участки недр, как Ванкор, которые разрабатывались с нуля.
Он добавляет, что в идеале необходимо снизить налоговую нагрузку на нефтяной сектор, взимая больше через дивиденды.
"Вообще теневой сектор в России оценивается в 300 миллиардов долларов. Это не так много, если учесть размеры ВВП в России. Но, так или иначе, если б с этих 300 миллиардов долларов государство что-то брало, то, наверно, можно было бы с нефтяников брать поменьше. В этом случае и дивиденды были бы выше, и вообще развитие компании шло бы лучше. Потому что у нефтяников всегда стоит выбор: либо налоги, либо инвестпрограммы. Ну, "Роснефть" все же, как мы видим, со всем этим справляется – у нее все хорошо", - рассуждает аналитик.
Александр Разуваев подчеркивает, что миф о том, что "проклятые олигархи украли все деньги" – это именно миф. "Наш нефтегазовый комплекс и крупнейшая в России нефтяная компания работают в интересах прежде всего государства", - заключает он.
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 14:03
Четверо пострадавших в ЧП на Ван-Егане находятся в тяжелом состоянии
Еще у восьми состояние средней тяжести.Сегодня в 13:39
На тюменской трассе 16-летний водитель ВАЗа попал в ДТП
Пострадал его отец.Сегодня в 13:17
Свердловчанин зарезал мать и ее сожителя
И рассказал соседям.Сегодня в 13:13
Гостей ЧМ-2018 ждет екатеринбургская "инфекционка"
Если они заболеют.Сегодня в 13:10
В Перми жители новостроек больше месяца сидят без горячей воды
Спросить не с кого.Сегодня в 13:08
Почетных граждан Екатеринбурга соберут в зоопарке
На экскурсию.Сегодня в 12:26
Россию ждет новый дефицит лекарств от ВИЧ
Весной 2018 года.Сегодня в 12:18
В екатеринбургском ТРЦ "Радуга-парк" поймали наркоторговку
Ей грозит 20 лет.Сегодня в 12:05
Решетников определился с главой Минприроды
Им станет геолог.Сегодня в 12:04
Екатеринбургский памятник "дополнят" парковкой
Для отряда "Каравелла".Сегодня в 12:00
Екатеринбуржцам вернули горячую воду
Спустя 4 дня.Сегодня в 11:56
Армия российских трезвенников выросла в 1,5 раза
За восемь лет.Сегодня в 11:52
Челябинец зарезал постояльца гостиницы
И поджег ее.Сегодня в 11:51
Получатели грантов Президента РФ попали "под колпак"
Включая фермера Мельниченко.Сегодня в 11:43
Тюменское ОПС вывело в Китай почти 600 миллионов рублей
За полгода.
Главные новости
- Сегодня в 13:08Почетных граждан Екатеринбурга соберут в зоопарке
- Сегодня в 11:31Четыре российских банках из ТОП-15 попали в зону риска
- Сегодня в 10:35Екатеринбургские пайщики сидят в Кольцово без еды 7 дней
- Сегодня в 10:22Свердловским губернатором может стать сын швеи и сантехника
- Сегодня в 08:33В деле "Бухты Квинс" множатся обвиняемые
Аналитика
Ответьте, Якоб: чья это реклама?
Расследование "Уралинформбюро".
Остались в пролете
Росавиация возвращает пилотов с небес на землю.
Краснотурьинск встал в очередь за комфортом
Врачей тоже не хватает.