Став крупнейшим налогоплательщиков России.

НК "Роснефть" признана лидером среди крупнейших налогоплательщиков России. Соответствующий рейтинг опубликовал холдинг РБК.

В налоговых доходах консолидированного бюджета в 2016 году доля 50 крупнейших налогоплательщиков составила около 47%, подсчитал РБК. 9 компаний нефтегазового сектора перечислили около 3,9 триллиона налогов без учета соцотчислений и НДФЛ. Данная сумма сопоставима с расходами России по статье "Национальная оборона".

Абсолютным лидером рейтинга стала НК "Роснефть", внесшая 1,36 триллиона налогов. Помимо ТЭК, широко представлена металлургия и горная добыча (10 компаний) и финансы (8 компаний). Однако их вклад в бюджет значительно ниже — всего 5,2 и 6,3% от общих налоговых выплат, сделанных участниками ТОП-50.

Эксперты РБК пришли к выводу, что 50 компаний России обеспечивают до половины налоговых поступлений консолидированного бюджета, а ТЭК по-прежнему остается основным его донором. При этом налоговая нагрузка на лидеров российской экономики за 2016 год серьезно увеличилась. По сравнению с 2015 годом она составила 12,9%, увеличившись на 0,5 процентного пункта, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе НК "Роснефть".

"Если мы посмотрим вообще на это исследование, то увидим, что в основе наполнения бюджета лежит нефтегазовый сектор. В России действует политика ресурсного национализма. Введена она была 1 января 2005 года, когда заработала связка "налог на добычу полезных ископаемых + экспортная пошлина", - отметил директор аналитического департамента компании "Альпари" Александр Разуваев.

Она напомнил, что сейчас очень часто сравнивают компании "Роснефть" и "ЮКОС", однако последний работал в абсолютно другом налоговом режиме. Кроме того, он минимизировал налоги во внутренних оффшорах - существовала трейдинговая компания, которая условно покупала у добывающего предприятия "ЮКОСа" нефть по 6 долларов и продавала уже по рыночной цене – по 20 долларов.

"Это была не вполне законная история – именно она, кстати, и стала причиной банкротства "ЮКОСа". То есть "Роснефть" работает в интересах всей страны, а "ЮКОС" работал в интересах групп лиц, которые являлись его основными акционерами", - заключает эксперт.

Александр Разуваев обращает внимание на то, что "Роснефть" – это не только месторождения советских времен, но и такие участки недр, как Ванкор, которые разрабатывались с нуля.

Он добавляет, что в идеале необходимо снизить налоговую нагрузку на нефтяной сектор, взимая больше через дивиденды.

"Вообще теневой сектор в России оценивается в 300 миллиардов долларов. Это не так много, если учесть размеры ВВП в России. Но, так или иначе, если б с этих 300 миллиардов долларов государство что-то брало, то, наверно, можно было бы с нефтяников брать поменьше. В этом случае и дивиденды были бы выше, и вообще развитие компании шло бы лучше. Потому что у нефтяников всегда стоит выбор: либо налоги, либо инвестпрограммы. Ну, "Роснефть" все же, как мы видим, со всем этим справляется – у нее все хорошо", - рассуждает аналитик.

Александр Разуваев подчеркивает, что миф о том, что "проклятые олигархи украли все деньги" – это именно миф. "Наш нефтегазовый комплекс и крупнейшая в России нефтяная компания работают в интересах прежде всего государства", - заключает он.