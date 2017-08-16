За год.

За июль 2017 года в Свердловской области введено в эксплуатацию почти 154 тысячи квадратных метров жилья. Всего с начала года завершено строительство 866,7 тысячи "квадратов", в том числе 373,7 тысячи – индивидуального жилья, сообщили "Уралинформбюро" в департаменте информационной политики региона.

По сравнению с прошлым годом показатели выросли в 30 муниципалитетах. Самые масштабные изменения Свердловскстат зафиксировал в Лесном, где было построено более 15 тысяч "квадратов" (рост к 2016 году составил 513%), Дегтярске - 7,5 тысячи (335,2%) и Туринском городском округе – 6 тысяч (250,5%).

В Березовском городском округе (ГО) построено 57,2 тысячи квадратных метров (115,9%), в Среднеуральске – 26,2 тысячи (129%), в Полевском ГО – 14,8 тысячи (110,6%). В Серовском ГО сдано 13 тысяч "квадратов" (131,4%), в Каменском ГО – 12,6 тысячи (137,2%), в Невьянском ГО – 9,4 тысячи (139,4%), в Режевском ГО – 9,2 тысячи (114,1%). В ГО Сухой Лог в эксплуатацию переданы 9,1 тысячи квадратных метров (102%), а в городском округе Верхнее Дуброво – 6,4 тысячи (114,5%).

В столице Урала с начала 2017 года введено в строй почти 375 тысяч квадратных метров жилья.

Правительство Свердловской области системно подходит к созданию условий для равномерного развития отрасли и роста жилищного строительства. Совместно с муниципалитетами изыскиваются земли под застройку, обновляется градостроительная документация. Во многом за счет этого в 2012-2016 годах введено в эксплуатацию свыше 10 миллионов квадратных метров жилья – это более 140 тысяч квартир, что почти на четверть больше, чем в предыдущие пять лет. Фактически, построен новый город – новоселами стали около 300 тысяч уральцев.

"В стратегической программе "Пятилетка развития" глава региона Евгений Куйвашев поставил нам задачу выйти на значительные рубежи, занять ведущие позиции среди регионов России, в том числе в части развития строительного комплекса. Уверен, что эту задачу в пятилетней перспективе мы успешно выполним. По итогам текущего года в Свердловской области планируется ввести в эксплуатацию 2 миллиона квадратных метров жилья. Часть этого жилья будет построена в рамках госпрограммы по расселению аварийного жилфонда", - отметил министр строительства и развития инфраструктуры Михаил Волков.