Для рудника "Весенний".

ЗАО "ОРМЕТ" (входит в Группу "Русская медная компания") запустило на руднике "Весенний", расположенном в Оренбургской области, резервный источник энергоснабжения. Блочно-модульная дизель-генераторная установка (ДГУ) мощностью 1000 кВА обошлась в 15 миллионов рублей.

В случае отключения основного источника энергоснабжения резервные мощности позволят обеспечить работоспособность объектов первой категории рудника "Весенний". Речь идет о газовой котельной, насосной станции водоотлива карьера и насосной станции пожаротушения, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе РМК.

Рудник "Весенний" построен на площадке Весенне-Аралчинского медно-колчеданного месторождении в Домбаровском районе Оренбургской области на границе с Казахстаном. В настоящее время месторождение отрабатывается открытым способом с производительностью 800 тысяч тонн руды в год.