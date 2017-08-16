ФАС заподозрила авиаперевозчиков в сговоре.

Президент РФ Владимир Путин велел разобраться с ценами на авиабилеты в России, которые устанавливаются автоматизированной системой. Соответствующее поручение он дал главе Федеральной антимонопольной службы Игорю Артемьеву, пишет "Коммерсантъ".

Глава ФАС на совещании по развитию транспортной инфраструктуры Северо-Запада России обратил внимание, что отечественные авиакомпании импортировали из США и Европы компьютерные технологии, которые сами формируют стоимость перелета в зависимости от спроса.

По его словам, алгоритм работы таких систем выглядит, как сговор авиаперевозчиков, передает "Уралинформбюро". Артемьев предложил привести их к экономически обоснованным показателям, чтобы избежать роста цен на авиабилеты.

"Полностью с Вами согласен, надо точно совершенно разобраться, что там происходит", - ответил президент, подчеркнув, что он знает "про эти компьютерные системы, которые сами цены устанавливают".

"Не хочется говорить, что чушь это все, и не могу сказать, что полностью с Вами согласен по поводу сговора, но разобраться с этим точно нужно", - подытожил Владимир Путин.