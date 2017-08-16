Ревизоры из Москвы могут забрать у Кургана деньгиСегодня в 18:04
- Текст
На переселенцев.
В Зауралье работает комиссия из федерального Фонда содействия реформированию ЖКХ. Инспекторы проверяют готовность новостроек, возведенных в рамках президентской программы по переселению из ветхого и аварийного жилья.
Накануне ревизоры осмотрели дома в Кургане, а 16 августа они работают в Шадринске. Итоги проверки будут озвучены в четверг.
Проверка московских специалистов плановая, и никак не связана с жалобами жителей Зауралья, которые недовольны тем, что из старого аварийного жилья переезжают в так называемое "новое аварийное жилье", заверили "Уралинформбюро" в областном департаменте строительства и ЖКХ.
Представители ведомства отметили, что инспекции не боятся, так как в сроки реализации программы, которые истекают в сентябре 2017 года, регион укладывается. При этом чиновники оговорились, что половина участников программы до сих пор не дождалась переезда, а это почти 1 000 человек.
"Осталась мелочевка: благоустройство кое-где провести, людей переселить и документы оформить, а последнее - это самое затяжное. Конечно, какие-то недочеты будут – нет ошибок только у того, кто ничего не делает. По телевизору показывают, что в некоторых субъектах Федерации есть дома, в которых даже фундамента нет, а у нас, в принципе, план выполнен", - рассказал корреспонденту "Уралинформбюро" и.о.директора департамента строительства и ЖКХ Борис Чепурной.
Стоит отметить, что недавно проверку качества жилья начала шадринская межрайонная прокуратура и уже выявила недочеты. Если претензии к реализации программы возникнут и у столичных ревизоров, Курганскую область ждут штрафные санкции: средства, выделенные Фондом содействия реформированию ЖКХ, скорее всего, придется вернуть.
Ранее по теме:
В Зауралье прокуратура проверяет дом для переселенцев
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 19:54
В России могут ввести биометрические паспорта
И права.Сегодня в 19:18
Трассу Екатеринбург - Тюмень сделают четырехполосной
Через 5 лет.Сегодня в 19:10
В Прикамье 11-летнюю девочку придавило футбольными воротами
Ее состояние оценивается как тяжелое.Сегодня в 18:51
Директору завода на "уральской Рублевке" предъявили обвинение
И пытались арестовать.Сегодня в 18:46
Тресту семьи Головиных дали 3 года
На строительство новой улицы в Екатеринбурге.Сегодня в 18:31
Устроивший смертельное ДТП в Кургане водитель автобуса сел на 2 года
В колонию-поселение.Сегодня в 18:30
В Екатеринбурге будут судить банду наркоторговцев
За кило "синтетики".Сегодня в 18:16
В США скончалась Вера Глаголева
Актриса боролась с раком.Сегодня в 18:04
Ревизоры из Москвы могут забрать у Кургана деньги
На переселенцев.Сегодня в 17:55
Школа в 19-м военном городке под вопросом к 1 сентября
Откроется или нет?Сегодня в 17:43
Маленьких южноуральцев обеспечат вакциной против полиомиелита
Обещают - хватит всем.Сегодня в 17:41
Облсуд отменил приговор камышловскому застройщику Блинову
Дело вернули в прокуратуру.Сегодня в 17:29
Штырков похудеет ради боя в Екатеринбурге
С Кристианом М’Пумбу.Сегодня в 17:17
Представители поколения Y готовы идти по головам
Ради продвижения по карьерной лестнице.Сегодня в 17:12
Пайщикам "Бухты Квинс" пообещали квартиры к Новому году
Но пока что устно.
Главные новости
- Сегодня в 19:10В Прикамье 11-летнюю девочку придавило футбольными воротами
- Сегодня в 18:51Директору завода на "уральской Рублевке" предъявили обвинение
- Сегодня в 18:16В США скончалась Вера Глаголева
- Сегодня в 16:06Шилиманову предъявлено обвинение по делу о "Бухте Квинс"
- Сегодня в 15:26Путин велел разобраться с ценой авиабилетов
Аналитика
Ответьте, Якоб: чья это реклама?
Расследование "Уралинформбюро".
Остались в пролете
Росавиация возвращает пилотов с небес на землю.
Краснотурьинск встал в очередь за комфортом
Врачей тоже не хватает.