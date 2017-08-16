На переселенцев.

В Зауралье работает комиссия из федерального Фонда содействия реформированию ЖКХ. Инспекторы проверяют готовность новостроек, возведенных в рамках президентской программы по переселению из ветхого и аварийного жилья.

Накануне ревизоры осмотрели дома в Кургане, а 16 августа они работают в Шадринске. Итоги проверки будут озвучены в четверг.

Проверка московских специалистов плановая, и никак не связана с жалобами жителей Зауралья, которые недовольны тем, что из старого аварийного жилья переезжают в так называемое "новое аварийное жилье", заверили "Уралинформбюро" в областном департаменте строительства и ЖКХ.

Представители ведомства отметили, что инспекции не боятся, так как в сроки реализации программы, которые истекают в сентябре 2017 года, регион укладывается. При этом чиновники оговорились, что половина участников программы до сих пор не дождалась переезда, а это почти 1 000 человек.

"Осталась мелочевка: благоустройство кое-где провести, людей переселить и документы оформить, а последнее - это самое затяжное. Конечно, какие-то недочеты будут – нет ошибок только у того, кто ничего не делает. По телевизору показывают, что в некоторых субъектах Федерации есть дома, в которых даже фундамента нет, а у нас, в принципе, план выполнен", - рассказал корреспонденту "Уралинформбюро" и.о.директора департамента строительства и ЖКХ Борис Чепурной.

Стоит отметить, что недавно проверку качества жилья начала шадринская межрайонная прокуратура и уже выявила недочеты. Если претензии к реализации программы возникнут и у столичных ревизоров, Курганскую область ждут штрафные санкции: средства, выделенные Фондом содействия реформированию ЖКХ, скорее всего, придется вернуть.

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