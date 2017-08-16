×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Ревизоры из Москвы могут забрать у Кургана деньгиСегодня в 18:04

  • Текст

На переселенцев.

В Зауралье работает комиссия из федерального Фонда содействия реформированию ЖКХ. Инспекторы проверяют готовность новостроек, возведенных в рамках президентской программы по переселению из ветхого и аварийного жилья.

Накануне ревизоры осмотрели дома в Кургане, а 16 августа они работают в Шадринске. Итоги проверки будут озвучены в четверг.

Проверка московских специалистов плановая, и никак не связана с жалобами жителей Зауралья, которые недовольны тем, что из старого аварийного жилья переезжают в так называемое "новое аварийное жилье", заверили "Уралинформбюро" в областном департаменте строительства и ЖКХ.

Представители ведомства отметили, что инспекции не боятся, так как в сроки реализации программы, которые истекают в сентябре 2017 года, регион укладывается. При этом чиновники оговорились, что половина участников программы до сих пор не дождалась переезда, а это почти 1 000 человек.

"Осталась мелочевка: благоустройство кое-где провести, людей переселить и документы оформить, а последнее - это самое затяжное. Конечно, какие-то недочеты будут – нет ошибок только у того, кто ничего не делает. По телевизору показывают, что в некоторых субъектах Федерации есть дома, в которых даже фундамента нет, а у нас, в принципе, план выполнен", - рассказал корреспонденту "Уралинформбюро" и.о.директора департамента строительства и ЖКХ Борис Чепурной.

Стоит отметить, что недавно проверку качества жилья начала шадринская межрайонная прокуратура и уже выявила недочеты. Если претензии к реализации программы возникнут и у столичных ревизоров, Курганскую область ждут штрафные санкции: средства, выделенные Фондом содействия реформированию ЖКХ, скорее всего, придется вернуть.

Ранее по теме:
В Зауралье прокуратура проверяет дом для переселенцев

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Ответьте, Якоб: чья это реклама?

Ответьте, Якоб: чья это реклама?

Расследование "Уралинформбюро".

Остались в пролете

Остались в пролете

Росавиация возвращает пилотов с небес на землю.

Краснотурьинск встал в очередь за комфортом

Краснотурьинск встал в очередь за комфортом

Врачей тоже не хватает.

Интервью

Инфографика

"Made in Сhina" на уральской таможне

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×