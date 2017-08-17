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НК "Роснефть" признана крупнейшим налогоплательщиком РоссииСегодня в 09:26

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По итогам 2016 года.

НК "Роснефть" возглавила ТОП крупнейших налогоплательщиков России по итогам 2016 года. Соответствующее исследование провел РБК. Информационное агенство выяснило, что при снижении общей налоговой нагрузки на экономику в 2016 году для ТОП-50 российских налогоплательщиков она выросла с 12,4 до 12,9%.

Так, НК "Роснефть" при выручке 4,988 триллиона рублей внесла в госказну свыше 1,362 триллиона.

Директор аналитического департамента "Альпари" Александр Разуваев напоминает, что, кроме налогов, компания заплатила еще дивиденды на половину капитала. Он также подчеркивает, что НК "Роснефть" – это не только месторождения советских времен. "Это, например, и Ванкор. Ванкор – это добыча, созданная с нуля", - говорит эксперт.

По словам аналитика по нефтегазовый отрасли из австрийского банка Raiffeisen Андрея Полищука, тот факт, что "Роснефть" уже не первый год становится крупнейшим налогоплательщиком в стране, достаточно ожидаем.

"Тем более, что "Роснефть" ведь планирует расширить свое присутствие на рынке, в том числе на газовом рынке, и рассчитывает на получение экспорта. А где экспорт – там и цена выше, и надо платить экспортную пошлину. Так что налоговые поступления в бюджет от "Роснефти" могут в будущем еще вырасти", - заключил А.Полищук.

Следует отметить, что один из ключевых газовых активов НК "Роснефть" является АО "РОСПАН ИНТЕРНЕШНЛ", работающее на Ямале. Предприятие добыло 50 миллиардов кубометров газа с начала разработки лицензионных участков в 1996 году. Рост объемов добычи углеводородов Роспаном обусловлен, прежде всего, наращиванием темпов эксплуатационного бурения, вводом новых скважин, а также увеличением числа операций гидроразрыва пласта по технологии создания высокопроводящих трещин на лицензионных участках. Эти мероприятия обеспечили высокие дебиты скважин, сообщили "Уралинформбюро" в АО "РОСПАН ИНТЕРНЕШНЛ".

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