В честь 15-летия ФСК ЕЭС.

В конце июня Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы отпраздновала 15 лет со дня основания. В честь юбилея "Уралинформбюро" вспоминает ключевые вехи развития компании на Урале.

Подстанция 500 кВ "Емелино"

Подстанция 500 кВ "Емелино" – первый в уральском филиале ФСК ЕЭС "умный" энергообъект и первая за 20 лет уральская подстанция 500 кВ. Энергообъект нового поколения мощностью 1002 МВА находится вблизи поселка Дружинино Нижнесергинского района Свердловской области.

Подстанцию построили в рекордно короткие сроки. В декабре 2007 года был введен в эксплуатацию пусковой комплекс подстанции "Емелино" на напряжении 220 кВ. Пуск пришелся на самый холодный декабрьский день 2007 года, когда температура упала ниже 30 градусов. В области зафиксировали рекордный на тот момент пик потребления - 8500 МВт.

Возведение второй очереди, как и первой, велось в сжатые сроки, а завершилось спустя год. Это стало возможно благодаря поддержке региональных органов власти. Строительство подстанции 500 кВ "Емелино" было включено в соглашение между РАО "ЕЭС России" и правительством Свердловской области о взаимодействии при реализации инвестпроектов по строительству и реконструкции электроэнергетических мощностей. Также такие темпы работ стали возможными благодаря высокой квалификации кадров и техобеспеченности компании.

На энергообъекте применены самые последние техрешения: установлена автоматизированная система управления технологическими процессами, объединяющая в одно целое микропроцессорные системы релейной защиты, противоаварийной автоматики и связи, коммерческого учета электроэнергии. Также там использовались современные охранные системы, в том числе видеонаблюдения, контроля доступа, периметральной сигнализации.

Сейчас "Емелино" - важнейший центр питания Екатеринбургско-Первоуральского энергорайона Свердловской области. Он обеспечивает электроснабжение Первоуральского новотрубного, Нижнесергинского метизно-металлургического, Ревдинского метизно-металлургического, Северского трубного заводов. Кроме решения проблемы с энергоснабжением крупных потребителей, подстанция играет большую роль в социально-экономическом развитии областного центра и прилегающих территорий.

Линия электропередачи 500 кВ "Курган – Витязь"

Подстанция 500 кВ "Курган" - главный энергоузел Курганской области. Энергетические потоки там разветвляются и уходят на Тюменскую, Свердловскую, Челябинскую области, а также через Казахстан – на восток России.

19 декабря 2013 года на подстанции произошло значимое событие. ФСК ЕЭС поставила под напряжение новую воздушную линию электропередачи 500 кВ "Курган – Витязь". Подстанция построена в соответствии с поручением правительства РФ об укреплении межсистемных связей между Уралом и Сибирью.

Работы продолжались четыре года. Протяженность линии - 289 километров, 100 из которых прошли по территории Зауралья. На трассе воздушной линии возведено 749 опор. Впервые в России при строительстве высоковольтной линии применены многогранные промежуточные опоры на воздушных линиях класса напряжения 500 кВ. Максимальная передаваемая мощность - 1 788 МВт.

На подстанции 500 кВ "Курган" была проведена масштабная реконструкция. В ходе работ были смонтированы 2 новые ячейки 500 кВ, высокочастотные заградители, ограничители перенапряжения, трансформаторы напряжения и трансформаторы тока, блоки станций водоочистки и пожаротушения, установлены современные устройства релейной защиты и автоматики.

Сооружение электросетевых объектов ЕНЭС для выдачи мощности Южноуральской ГРЭС-2

Южноуральская ГРЭС-2 – новый проект в Южноуральске. Энергоблоки электростанции расположены на отдельной производственной площадке на берегу Южноуральского водохранилища. Строительство допмощностей отдельно от существующей Южноуральской ГРЭС, возведенной более 60 лет назад, позволило использовать оптимальные инжиниринговые решения и самое современное энергетическое оборудование, обеспечить производственную и экологическую безопасность нового энергообъекта.

Энергоблоки №1 и №2 введены в эксплуатацию в 2014 году. Для обеспечения полной схемы выдачи мощности новой станции ФСК ЕЭС выполнила строительство заходов протяженностью 1 километр от двух линий электропередачи 220 кВ, присоединенных к Южноуральской ГРЭС (ВЛ 220 кВ "Южноуральская ГРЭС - Шагол 3 цепь" и "Южноуральская ГРЭС – КС19"), и от одной линии электропередачи 500 кВ "Троицкая ГРЭС – Шагол". Заходы воздушной линии 500 кВ на Южноуральскую ГРЭС-2 были выполнены в кабельно-воздушном исполнении протяженностью 0,55 километра (из них в воздушном исполнении всего 0,06 километра, в кабельном – 0,49 километра).

Кроме того, для новой схемы выдачи мощности проведена реконструкция подстанции 500 кВ "Шагол" с заменой высоковольтного оборудования и модернизацией противоаварийной автоматики.

В результате ввода Южноуральской ГРЭС-2 суммарная установленная мощность объекта генерации вместе с Южноуральской ГРЭС составила 1591,5 МВт. Ввод новой современной станции позволил повысить надёжность энергоснабжения промышленных и бытовых потребителей Челябинской области, ликвидировать дефицит мощности в регионе и улучшить его инвестиционную привлекательность.

Строительство энергообъектов в рамках схемы выдачи мощности энергоблока БН-800 Белоярской АЭС

Белоярская атомная электростанция им. И.В. Курчатова (БАЭС) — российская атомная электрическая станция, расположенная в Заречном Свердловской области. Это единственная в России АЭС с реакторами на быстрых нейтронах.

10 декабря 2015 года энергоблок №4 Белоярской АЭС с реактором БН-800 включен в сеть и выработал первую электроэнергию в энергосистему Урала. Новый энергоблок призван существенно расширить топливную базу атомной энергетики и минимизировать радиоактивные отходы за счет организации замкнутого ядерно-топливного цикла.

Для обеспечения схемы выдачи мощности энергоблока БН-800 потребовалось сооружение новых электросетевых объектов 220 кВ и 500 кВ. На промплощадке Белоярской АЭС возвели новую подстанцию 500 кВ "Курчатовская", которая обеспечивает выдачу мощности 880 МВт с нового энергоблока.

В течение четырех лет ФСК ЕЭС активно занималась строительством объектов ЕНЭС для присоединения подстанции 500 кВ "Курчатовская" к энергосистеме. Схема выдачи мощности нового энергоблока Белоярской АЭС предусматривала поэтапный ввод электросетевых объектов. В 2011-2013 годах ФСК ЕЭС завершила возведение заходов линий электропередачи 220 кВ "БАЭС – Окунево", "БАЭС – Каменская" на ОРУ 220 кВ "Курчатовская".

В сентябре 2014 года включены в транзит линии электропередачи 500 кВ "Курчатовская – Южная" и "Курчатовская – Шагол". Новые линии образованы путем сооружения шлейфовых заходов от ЛЭП 500 кВ "Южная – Шагол" на подстанцию 500 кВ "Курчатовская" Белоярской АЭС. Значительная работа в рамках титула была проведена на подстанциях "Шагол" и "Южная". Строительство линий электропередачи частично велось на землях лесного фонда и землях сельхозназначения.

Подстанция 500 кВ "Исеть" вблизи Каменск-Уральского стала финальным аккордом в работе по созданию схемы выдачи мощности нового энергоблока Белоярской АЭС. Вместе с подстанцией заработали линии 500 кВ "Курчатовская – Исеть", "Рефтинская ГРЭС – Исеть" и "Исеть – Козырево".

В эксплуатацию подстанция была запущена в канун Дня энергетика в 2014 году. Ее уникальность объясняется тем, что она была возведена в рекордно короткие сроки – всего за 5,5 месяцев, тогда как обычно их строительство ведется 1,5 года. Ускорить процесс строительства позволил не только высокий уровень организации работ, но и современные проектные решения, использованные на подстанции. В частности, там была применена жесткая ошиновка, которая существенно сокращает время проведения строительно-монтажных работ в сравнении с "традиционной" гибкой ошиновкой.

На подстанции "Исеть" смонтировано современное высоковольтное электротехническое оборудование 500 кВ, включая шунтирующий реактор на 180 МВАр. Особое внимание было уделено установке релейной защиты элементов подстанции и воздушных линий, противоаварийной автоматики и системы по автоматизированному управлению за энергообъектом. В 2016 году "Исеть" признана лучшей среди всех подстанций ФСК по автоматизированной системе управления технологическим процессом (АСУ ТП).

Ввод энергоблока БН-800 позволил снизить энергодефицит в Свердловской и Челябинской областях, а избытки мощностей могут быть использованы для обеспечения резерва в часы максимальных электрических нагрузок других энергосистем ОЭС Урала. Новая энергоинфраструктура для Белоярской АЭС гарантирует формирование благоприятной среды для создания в регионе новых наукоемких и инновационных производств.

Схема выдачи мощности Челябинской ГРЭС

Осенью 2016 года завершена модернизация Челябинской ГРЭС в структуре ОАО "Фортум". На площадке, где в 30-х годах прошлого века появился первенец уральской энергетики, теперь отстроена фактически новая электростанция. Электрическая мощность станции составляет 494,5 МВт, тепловая – 814,1 МВт.

ФСК ЕЭС в рамках выдачи мощности Челябинской ГРЭС провела масштабную реконструкцию на подстанции 500 кВ "Шагол". Осуществлены работы на открытых распределительных устройствах 220 и 500 кВ, в том числе замена устройств релейной защиты и противоаварийной автоматики.

Построена и введена в работу новая ячейка присоединения кабельной воздушной линии 220 кВ "Шагол - Челябинская ГРЭС-2", а также линия электропередачи 220 кВ "Цинковая - Новометаллургическая". Новые линии построены в кабельно-воздушном исполнении, около 6 километров кабеля проложено под землей. ЛЭП оснащены системами распределенного контроля температуры кабеля 220 кВ по всей длине посредством встроенного оптического волокна. Впервые на энергообъектах Южного Урала применены датчики мониторинга состояния ограничителей перенапряжения 220 кВ российского производства. Следует отметить, что строительство линий осуществлялось в том числе в границах столицы Южного Урала – Челябинска в условиях плотной городской застройки.

С вводом в эксплуатацию энергоблоков ЧГРЭС столица Южного Урала получила колоссальный запас прочности в части энерго- и теплоснабжения. Станция теперь снабжает Челябинскую область энергией, произведенной с применением наиболее современных и энергоэффективных технологий. Новые парогазовые энергоблоки, работающие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, значительно снизили удельные выбросы при производстве энергии.