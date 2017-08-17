Мэрия Екатеринбурга сбросила цену за "квадрат"Сегодня в 15:26
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Жилья для льготников.
Мэрия Екатеринбурга утвердила среднюю рыночную стоимость квадратного метра на III квартал 2017 года. Она составляет 56,9 тысяч рублей. Об этом говорится в постановлении сити-менеджера Александра Якоба от 15 августа, сообщает "Уралинформбюро".
Таким образом, усредненная цена "квадрата" упала на 1 853 рубля по сравнению со II кварталом года. Кроме того, она почти на 10 тысяч рублей ниже средней цены предложения на вторичном рынке Екатеринбурга — которая, по данным Уральской палаты недвижимости, составляет сегодня 66,3 тысячи рублей.
При этом цена предложения по районам отличается весьма значительно. Например, квартиры в Центр продавцы предлагают за 93,8 тысяч рублей за квадратный метр, а на отдаленных территориях вторичное жилье может стоить всего 47,9 тысяч рублей за "квадрат".
"Установление средней рыночной стоимости административным путем никак не влияет на ценовую политику рынка недвижимости, — пояснил "Уралинформбюро" аналитик УПН Михаил Хорьков. — Скорее наоборот, муниципалитет в установлении нормативных показателей должен ориентироваться на рынок".
Методика вычисления средней рыночной цены за квадратный метр была разработана в 2015 году областным Минстроем. Она вычисляется на основе среднерыночных цен на первичном и вторичном рынках, а также средней фактической стоимости строительства одного квадратного метра.
Как пояснил "Уралинформбюро" депутат Госдумы РФ, экс-министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Сергей Бидонько, этот показатель служит для того, чтобы впоследствии на него ориентироваться при строительстве либо приобретении муниципалитетом жилья для отдельных категорий граждан, например, детей-сирот.
Следует добавить, что этот показатель не имеет отношения к системе льготных цен за квадратный метр при строительстве жилья для бюджетников. Предоставление коммерческого жилья для работников бюджетной сферы по пониженной цене прописано в федеральном законе 161 ФЗ "О содействии развитию жилищного строительства" от 2008 года.
Согласно этому закону, строительным кооперативам, строящим жилье эконом-класса для льготных категорий граждан по цене 43 тысячи рублей за квадратный метр, земля под стройплощадку предоставляется бесплатно. В Екатеринбурге право на приобретение такого жилья имеют 13 категорий граждан, прежде всего работники бюджетной сферы, обитатели ветхого и аварийного жилья и многодетные семьи.
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