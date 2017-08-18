Планы амбициозные.

Модернизацию производства "Уралвагонзавода" под выпуск новой военной техники обсудили уральский полпред Президента РФ Игорь Холманских и гендиректор предприятия Александр Потапов.

Темой встречи стала поддержка проектов предприятия в рамках подготовки госпрограммы развития ОПК до 2025 года. Потапов рассказал бывшему начальнику цеха УВЗ о недавнем совещании в Нижнем Тагиле, где обсуждалось развитие производственных мощностей корпорации в целом и инвестпроекты, шесть из которых предложил непосредственно "Уралвагонзавод".

Включение проектов в новую программу развития оборонно-промышленного комплекса сделает работу предприятия стабильной и долгосрочной, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе аппарата Игоря Холманских.