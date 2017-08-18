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Бюджет Екатеринбурга потерял 55 миллионов рублейСегодня в 18:07

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Из-за срыва аукционов.

Мэрия Екатеринбурга сняла с торгов четыре муниципальных здания, которые в апреле 2017 года были выставлены на приватизацию. Соответствующие постановления опубликованы на сайте администрации Екатеринбурга, сообщает "Уралинформбюро".

Речь идет о помещениях по адресам ул. Бажова, 137, ул. Ильича, 52, ул. Победы, 2 и ул. 8 Марта, 55. Во всех случаях конкурс признан не состоявшимся либо по причине отсутствия заявок, либо потому, что на аукцион заявился только один участник.

Здания на Ильича, Победы и 8 Марта предполагалось продать не полностью, а только отдельные помещения, расположенные в подвале и на этажах. В общей сложности муниципалитет надеялся выручить с продажи этих трех помещений 20,5 миллионов рублей.

Четвертое здание, расположенное на Бажова, 137, было выставлено на торги целиком. Оно является объектом культурного наследия, построено в 1910 году по проекту архитектора Ивана Янковского и до революции служило помещением для народной школы. До недавнего времени там размещался стационар глазного отделения ЦГКБ №1. Памятник собирались выставить на аукцион по стартовой цене 35,6 миллиона рублей.

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