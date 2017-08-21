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Правительство РФ отказалось от пива под одной маркойСегодня в 09:51

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Акцизной.

Минфин РФ отказался от идеи ввести маркировку пива и пивных напитков специальными акцизными марками. Чиновники ведомства пришли к выводу, что это приведет к удорожанию продукции и подтолкнет покупателей к потреблению крепкого алкоголя, сообщают "Известия" со ссылкой на замглавы ведомства Илью Трунина.

Чиновник отметил, что государство обладает достаточным набором инструментов, позволяющих осуществлять эффективный контроль за производством и оборотом пивоваренной продукции. В их числе - оснащенность оборудования по производству хмельного автоматическими средствами измерения и учета готовой продукции.

Ранее Илья Трунин заявлял о необходимости подвергать пиво маркировке на основе современных методов. Позднее позиция ведомства изменилась, поскольку вопрос "был рассмотрен более внимательно", передает "Уралинформбюро".

В аппарате вице-премьера Александра Хлопонина, курирующего алкогольную отрасль, согласились с мнением Минфина, что маркировка пива – это "избыточное администрирование". Минэкономиразвития также поддержал коллег из Минфина.

Ранее по теме:
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