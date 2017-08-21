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ВСМПО-Ависма инвестировала в качество продукции 2,7 миллиона евроСегодня в 10:33

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Закупив новые установки УЗК.

Корпорация "ВСМПО-Ависма" усиливает контроль над качеством продукции кузнечного передела. На данном участке производства запущено 5 новых высокоточных установок ультразвукового контроля (УЗК). В их числе 4 прибора израильской ScanMaster и один агрегат французской BiA. Общая стоимость оборудования - около 2,7 миллионов евро.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе корпорации, в ближайшее время кузнечный комплекс цеха №22 сосредоточит все установки ультразвукового контроля в одном месте. С середины июля уже начался поэтапный переезд 8 агрегатов ScanMaster из южного пристроя в северный.

"Четыре новых израильских агрегата, французские "BiA" и три уже имеющихся СКАНа ориентированы на проверку продукции для российских заказчиков, а также изделий для фирм "Snecma", "Pratt & Whitney" и "Rolls-Royce". На сегодня перенесено три машины, две из них нам уже отдали в работу", – говорит начальник участка ультразвукового контроля цеха №23 ВСМПО Елена Грубцова.

Число единиц оборудования на участке ультразвукового контроля в цехе №22 за последний год увеличилось наполовину. В финальной стадии находится проект создания в кузнечном комплексе нового участка люминесцентного контроля. Согласно утвержденному инвестплану, в 2017 году на модернизацию оборудования и реконструкцию отдельных участков производства Корпорация направит около 8 миллиардов рублей.

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