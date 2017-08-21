Сысертский завод получит новые корпусаСегодня в 09:42
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Банкротство откладывается?
Правительство Свердловской области планирует восстановить Сысертский фарфоровый завод и увеличить его производственные площади за счет строительства нового корпуса. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в областном Департаменте информационной политики.
Решение вдохнуть новую жизнь в предприятие было озвучено в ходе визита врио губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева в Сысерть 18 августа. "Программа минимум – это замена оборудования, максимум – строительство нового здания. Без остановки существующего производства мы построим новые корпуса и разместим здесь современное оборудование. Это бизнес-проект, который потребует серьезных инвестиций", – заявил глава региона.
До 2015 года 100% акций завода принадлежали Екатеринбургской епархии РПЦ. В апреле 2015 года 50% акций завода было передано распорядительной дирекции МУГИСО. В данный момент предприятию оказывается поддержка из областного бюджета по погашению задолженностей и расширению ассортимента. ООО "Фарфор Сысерти" накопило долг в размере 71,4 миллиона рублей, из которых 53,3 миллиона - задолженность по налогам.
Летом 2017 года инспекция Федеральной налоговой службы по Верх-Исетскому району Екатеринбурга подала против предприятия иск о банкротстве. Заседание областного Арбитражного суда было назначено на 3 августа, но теперь его решено отложить до 5 сентября.
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