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МУГИСО и "Город без наркотиков" договорились о списании "долга Ройзмана"Сегодня в 10:57

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По аренде

Распорядительная дирекция МУГИСО отозвала иск к фонду "Город без наркотиков", задолжавшему 4,6 миллиона рублей за аренду помещения на улице Белинского. Решение опубликовано на сайте Арбитражного суда Свердловской области, сообщает "Уралинформбюро".

В пресс-службе МУГИСО, куда корреспондент агентства обратился за уточнениями, подтвердили, что иск действительно отозван. "Принято решение о досудебном урегулировании вопроса", — сообщили представители ведомства. Детали этого урегулирования пока неизвестны.

Президент фонда "Город без наркотиков" Андрей Кабанов в беседе с корреспондентом агентства заявил, что это первый шаг к полному списанию долга. "Ведь два месяца назад глава региона передал нам это здание в безвозмездное пользование. И если за нами остается долг, то теряется смысл всей этой передачи. Таких денег у нас нет", — пояснил он. Кабанов также предположил, что процедура списания долга в дальнейшем будет решаться через Заксобрание Свердловской области.

Иск о взыскании с фонда "Город без наркотиков" долга по аренде здания по адресу Белинского, 19 был подан распорядительной дирекцией МУГИСО в начале августа 2017 года. Как пояснил ранее в беседе с "Уралинформбюро" Андрей Кабанов, это долг, накопившийся за прошлые годы, когда Фондом руководил Евгений Ройзман.

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