На Среднем Урале начнут выпуск "медицинских" изотоповСегодня в 16:24
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Спецфонд поможет.
Фонд технологического развития промышленности Свердловской области (ФТРП СО) поможет создать Институт реакторных материалов в Заречном. Экспертный совет одобрил выделение займа в размере 100 миллионов рублей на организацию производства радиоизотопов для промышленности и медицины, сообщили "Уралинформбюро" в департаменте информационной политики региона.
По словам замдиректора Института реакторных материалов Павла Карболина, планируется выпускать иридий-192, который используется в ядерной медицине, нефтегазовой промышленности и машиностроении (в радиографии – выявление дефектов сварных соединений). Для нужд контактной лучевой терапии будут производиться йод-125 и прекурсор трихлорид лютеция-177.
Сейчас они изготавливаются только за рубежом, где проходят завершающую стадию клинических испытаний. "Производство этих препаратов на территории Свердловской области позволит занять нишу на мировом рынке и существенно снизить стоимость лечения для жителей нашей страны", – подчеркнул П.Карболин.
Заемные средства ФТРП СО выделяются совместно с федеральным Фондом развития промышленности по принципу софинансирования - 30/70. Заявку Института реакторных материалов экспертный совет федерального фонда рассмотрит до конца месяца.
Фонд технологического развития промышленности региона был зарегистрирован в декабре 2016 года. "Реализация первого одобренного фондом проекта позволит организовать на территории Свердловской области высокотехнологичное производство радиофармпрепаратов и радиационных источников для ядерной медицины и промышленности, а также усилить экспортный потенциал региона благодаря выпуску продукции высоких переделов, востребованной на мировом рынке", – отметил министр промышленности и науки Среднего Урала Сергей Пересторонин.
В настоящее время в работе Фонда технологического развития промышленности Свердловской области находятся еще десять заявок почти на 850 миллионов рублей. Среди них проекты по производству шумозащитных экранов для транспортного строительства, запуск в серийное производство мобильных агрегатов для ремонта и освоения скважин, строительство современной фабрики детской мебели в Верхней Пышме, разработка и производство линейки высокотехнологичных электродвигателей и другие.
В целом в 2017 году на поддержку свердловских предприятий заложен 1 миллиард рублей.
Льготный заем в размере от 20 до 120 миллионов рублей под 5% на срок до 5 лет можно получить на проект, который заявитель готов профинансировать на 50%.
В перспективе ФТРП СО станет единым оператором по предоставлению различного вида поддержки промышленных предприятий Среднего Урала, а также информационным и консультационным центром.
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