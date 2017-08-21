Антипинский НПЗ испытал инновационный метод очистки УЗКСегодня в 12:36
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Экономящий до 500 миллионов рублей в год.
Антипинский НПЗ, основное производственное предприятие Группы компаний "Новый Поток", успешно испытал очистку трубопроводов печи нагрева сырья на установке замедленного коксования гудрона (УЗК). Это инновационный для российской нефтяной отрасли метод.
Технология раскоксовывания змеевиков (трубопроводов), учитывающая техособенности печи нагрева тяжелых нефтяных остатков, была разработана Amec Foster Wheeler для Антипинского НПЗ. Эта международная компания с многолетним опытом работы в области проектирования и монтажа оборудования для нефтегазовой промышленности.
Процедура очистки объектов инфраструктуры УЗК называется споллинг. Она основывается на химических процессах, происходящих при определенных температурах. Кокс, отложившийся в змеевике, растрескивается под воздействием повышенной поверхностной температуры и высокой массовой скорости конденсата, который используется в процессе раскоксовывания трубопровода. Растрескавшийся кокс поступает в коксовую камеру, завершая, таким образом, процесс очистки змеевиков.
Уникальность метода в том, что при очистке одного трубопровода, другие остаются в работе. В результате технология позволяет не прерывать производственный процесс. Между тем распространенный в России способ обслуживания змеевиков предполагает полную остановку объекта и механическую чистку труб, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ГК "Новый Поток".
Сумма экономии денежных средств при использовании метода споллинга достигает 500 миллионов рублей в год. Кроме того, разработанная технология очистки позволяет значительно увеличить срок службы змеевиков.
Споллинг змеевиков установки замедленного коксования гудрона проводился на Антипинском НПЗ впервые собственными силами. До этого для очистки объекта приглашались лицензиары технологии. Процесс раскоксования трубопроводов УЗК занимает порядка полутора суток и требует участия не более 3 сотрудников.
Дмитрий Мазуров учредил ГК "Новый Поток" более 10 лет назад. В рамках стратегического партнерства в нее входят нефтеперерабатывающие заводы в Тюменской области и Республике Марий Эл, битумное производство в Нижегородской области. Кроме того, New Stream Group объединяет предприятия, осуществляющие транспортировку и реализацию нефтепродуктов на внешнем и внутреннем рынках, морскую перевалку нефтепродуктов, а также инжиниринг и строительство объектов под ключ. Также в Группу входит компания, владеющая месторождениями в Оренбургской области.
Базовым нефтеперерабатывающим предприятием New Stream Group является Антипинский НПЗ. Установленная мощность переработки предприятия превышает 9 миллионов тонн в год, а глубина переработки достигла рекордных для России 98%. Это позволило предприятию полностью отказаться от производства мазута. Завод подключен к магистральным нефтепроводу и продуктопроводу. Качество дизтоплива, выпускаемого Антипинским НПЗ, соответствует стандарту Евро-5.
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