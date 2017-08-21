Чужие абоненты обогащают операторов "большой четверки"Сегодня в 13:54
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Роуминг бессмертен.
Причину нежелания операторов мобильной связи отказаться от национального роуминга выяснили специалисты Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России.
Оказалось, что компании выставляют "заоблачные" счета за обслуживание чужих абонентов в своей сети. Так, ставки "МегаФона" превышают собственные тарифы до 3 000 раз, у "Вымпелкома" - до 1 970 раз, у Tele2 - до 5 280 раз, приводят данные ФАС "Ведомости".
Самые скромные аппетиты у МТС, где ставки для абонентов других операторов превышают тарифы "всего лишь" в 22 раза.
Подобные завышения не имеют под собой обоснования, считают антимонопольщики. По их мнению, "межоператорская ставка должна быть не выше, чем абонентский тариф того же оператора связи в том же регионе".
Ранее ФАС заподозрила МТС, "МегаФон", "Вымпелком" и Tele2 в установлении и поддержании монопольно высоких цен на услуги связи в национальном роуминге, передает "Уралинформбюро". Компаниям было предложено разработать свои решения по этой проблеме, однако этим никто не озаботился. На участников "большой четверки" были заведены дела. Заседание комиссии в отношении "Вымпелкома" и "МегаФона" намечено на 26 сентября 2017 года. По делу МТС решение вынесут 28 сентября, а в отношении Tele2 - 29 сентября.
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