Для строительства жилья.

До 30 декабря 2017 года правительство РФ примет решение о вовлечении в оборот федеральных земель для строительства доступного жилья. Такой срок указан в постановлении, опубликованном на официальном портале кабмин, сообщает "Уралинформбюро".

Постановление федерального правительства от 17 июля 2017 года вносит изменения в программу "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации". Они посвящены вопросам, касающимся предоставления земли под строительство, перечислению федеральных субвенций в бюджеты регионов на обеспечение жильем ветеранов и инвалидов, снятия законодательных ограничений для строительства арендного жилья, а также выделения субсидий на благоустройство городской среды.

В частности, в программе появилось Приложение, определяющее конкретные мероприятия и сроки их реализации до 2020 года. Например, решения о вовлечении федеральных земель в оборот будут принимать каждый год до 30 декабря, а вопрос снятия ограничений для строительства арендного жилья решат до 11 января 2019 года.

Программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" была принята в апреле 2014 году. Она предусматривает широкий спектр мероприятий.

Среди них — создание условий для развития массового строительства жилья экономического класса, развитие ипотечного жилищного кредитования, содействие формированию рынка арендного жилья, предоставление государственной поддержки на приобретение жилья гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных условий, формирование комфортной городской среды.

В общей сложности к 2025 году в рамках программы планируется построить и ввести в строй 1,98 миллиона многоквартирных жилых домов, или 120 миллионов квадратных метров ежегодно. С 2017 по 2025 годы на эти цели планируется потратить свыше 680 миллиардов бюджетных рублей.