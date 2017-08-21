×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Правительство России пустит земли в оборотСегодня в 17:10

  • Текст

Для строительства жилья.

До 30 декабря 2017 года правительство РФ примет решение о вовлечении в оборот федеральных земель для строительства доступного жилья. Такой срок указан в постановлении, опубликованном на официальном портале кабмин, сообщает "Уралинформбюро".

Постановление федерального правительства от 17 июля 2017 года вносит изменения в программу "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации". Они посвящены вопросам, касающимся предоставления земли под строительство, перечислению федеральных субвенций в бюджеты регионов на обеспечение жильем ветеранов и инвалидов, снятия законодательных ограничений для строительства арендного жилья, а также выделения субсидий на благоустройство городской среды.

В частности, в программе появилось Приложение, определяющее конкретные мероприятия и сроки их реализации до 2020 года. Например, решения о вовлечении федеральных земель в оборот будут принимать каждый год до 30 декабря, а вопрос снятия ограничений для строительства арендного жилья решат до 11 января 2019 года.

Программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" была принята в апреле 2014 году. Она предусматривает широкий спектр мероприятий.

Среди них — создание условий для развития массового строительства жилья экономического класса, развитие ипотечного жилищного кредитования, содействие формированию рынка арендного жилья, предоставление государственной поддержки на приобретение жилья гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных условий, формирование комфортной городской среды.

В общей сложности к 2025 году в рамках программы планируется построить и ввести в строй 1,98 миллиона многоквартирных жилых домов, или 120 миллионов квадратных метров ежегодно. С 2017 по 2025 годы на эти цели планируется потратить свыше 680 миллиардов бюджетных рублей.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

"Урал" собирает ничейный мёд

"Урал" собирает ничейный мёд

В матчах с лидерами Премьер-лиги.

Резня в Сургуте: что известно на данный момент

Резня в Сургуте: что известно на данный момент

Теракт или похождения сумасшедшего?

Ответьте, Якоб: чья это реклама?

Ответьте, Якоб: чья это реклама?

Расследование "Уралинформбюро".

Интервью

Инфографика

"Made in Сhina" на уральской таможне

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×