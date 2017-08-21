Как и другие выплаты авиаторов.

21 августа 2017 года Россия вошла в число полноправных участников Монреальской конвенции, расширяющей права пассажиров и ответственность авиакомпаний при выполнении международных рейсов. Теперь Госдуме предстоит принять соответствующие поправки в Воздушный кодекс РФ, пишут "Известия".

По мнению экспертов, нововведение ударит прежде всего по карманам авиаперевозчиков - ведь нормы Монреальской конвенции предусматривают гораздо большие компенсации за причинение вреда жизни и здоровью пассажира, повреждение багажа и задержку рейса, чем существующие в России. При этом действие документа распространяется как на регулярные, так и на чартерные перелеты.

Согласно Конвенции, компания обязана возместить пассажиру ущерб в пределах максимально установленной суммы вне зависимости от ее вины. Однако при компенсации, превышающей лимит, перевозчик может избежать ответственности, если докажет свою непричастность, передает "Уралинформбюро".

Размер выплат определяется с помощью искусственного платежного средства Международного валютного фонда - специальных прав заимствования (SDR), чей курс на 19 августа равнялся 83,43 рубля.

Так, лимит ответственности за жизнь и здоровье пассажира составляет 100 тысяч SDR (8,3 миллиона рублей), тогда как Воздушный кодекс РФ предусматривает компенсацию не более 2 миллионов рублей за причинение вреда здоровью путешественника.

По нормам МК максимальная компенсация за задержку вылета равняется 4 694 SDR (391 тысяча рублей). В России же пока это - 25% МРОТ за каждый час отставания от графика, но не более 50% от стоимости билета.

При потере, повреждении или задержке перевозки багажа максимум компенсируют 1 131 SDR (94 тысячи рублей), против 600 рублей за килограмм по российскому законодательству.

Монреальская конвенция пришла на смену устаревшей Варшавской от 1929 года. Именно она первой установила ответственность авиакомпаний за вред, причиненный пассажиру при международной перевозке.