Тюменская промышленность "потяжелела" на 2,4%Сегодня в 09:52
- Текст
Отличились обрабатывающие предприятия.
Индекс промышленного производства в Тюменской области по итогам июля 2017 года увеличился на 2,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
По информации регионального департамента инвестполитики и господдержки предпринимательства, ударно отработали предприятия обрабатывающего сектора. Индекс промпроизводства в этой сфере вырос на 4,3%.
Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, прибавило 27,5%, химотрасль - 24,5%, предприятия, выпускающие бумагу и бумажные изделия, — 12,3%. Деревообработка и производство изделий из дерева и пробки показали рост на 18,9%, металлургия - на 17,1%, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-служба губернатора области.
В сфере обеспечения электрической энергией, газом и паром индекс производства составил 119,6%. Водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений – 105,3%.
Следует отметить, что за последние 10 лет индекс промпроизводствав Тюменской области вырос в 3 раза, были открыты 35 новых промышленных производств.
"Тюменская область продолжает укреплять экономический и промышленный потенциал. В регионе сохранены ключевые формы поддержки бизнеса. По итогам 2016 года индекс промышленного производства составил 104,7%. И если в 2007 году, десять лет назад, доля промышленности в валовом региональном продукте составляла всего 9%, то к 2017-ому более трети. Причем в основе этого роста - обрабатывающий сектор. Именно за счет обрабатывающей промышленности нам удается поддерживать положительный индекс промпроизводства", - считает губернатор Владимир Якушев.
В регионе действует развитая инфраструктура поддержки бизнеса. Помимо финансовой и имущественной поддержки, инвесторы получают информационное, консультационное и другие виды содействия.
"Для нас одинаково дорог и масштабный многомиллиардный проект, и проект на миллион рублей с несколькими рабочими местами. Важно, что и те, и другие обеспечивают дальнейшее развитие территории", - отмечает глава региона.
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 10:47
Спасенного на Южном Урале медвежонка увезут в Санкт-Петербург
Его выкупят за 50 тысяч рублей.Сегодня в 10:45
Урал получит дополнительные 113 миллионов на лекарства
Бесплатные для граждан.Сегодня в 10:32
Банк "Открытие" добавит миль картам "Аэрофлот"
Расплачиваться ими будет выгоднее.Сегодня в 10:02
В Челябинске автобус протаранил бетонные блоки
Трое пострадавших.Сегодня в 09:52
Тюменская промышленность "потяжелела" на 2,4%
Отличились обрабатывающие предприятия.Сегодня в 09:41
В Прикамье в "пьяном" ДТП пострадал ребенок
Водитель был без прав.Сегодня в 09:30
На Южном Урале выберут еще двух мусорных операторов
Для Челябинского и Кыштымского кластеров.Сегодня в 09:29
В Челябинске в ДТП с перевертышем погиб человек
Столкнулись два ВАЗа.Сегодня в 09:03
Дворец "Уральских пельменей" отремонтируют за 17 миллионов.
Без конкуренции.Сегодня в 08:40
В Екатеринбурге напали на ювелирный магазин с ножом и молотком
Тяжело ранен охранник.Сегодня в 08:36
Видеообращение: резню в Сургуте устроил "Масауд аль-Сургути"
Охранник магазина.Сегодня в 08:00
В Екатеринбурге вспыхнул склад с мороженым
На ЖБИ.21 августа в 20:06
Компенсации за задержки чартеров вырастут в разы
Как и другие выплаты авиаторов.21 августа в 19:55
В Нижнем Тагиле пенсионер упал в колодец
Мужчина получил тяжелые травмы.21 августа в 19:37
"Светояр" барда Новикова объявлен банкротом
За долги свыше 103,8 миллиона рублей.
Главные новости
- Сегодня в 09:03Дворец "Уральских пельменей" отремонтируют за 17 миллионов.
- Сегодня в 08:36Видеообращение: резню в Сургуте устроил "Масауд аль-Сургути"
- 21 августа в 15:05Патриарх Кирилл впервые прибудет в Зауралье
- 21 августа в 15:00Зачинщики бунта в Рефтинском спецучилище отделались "условкой"
- 21 августа в 14:51"Урал" собирает ничейный мёд
Аналитика
"Урал" собирает ничейный мёд
В матчах с лидерами Премьер-лиги.
Резня в Сургуте: что известно на данный момент
Теракт или похождения сумасшедшего?
Ответьте, Якоб: чья это реклама?
Расследование "Уралинформбюро".