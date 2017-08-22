Отличились обрабатывающие предприятия.

Индекс промышленного производства в Тюменской области по итогам июля 2017 года увеличился на 2,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По информации регионального департамента инвестполитики и господдержки предпринимательства, ударно отработали предприятия обрабатывающего сектора. Индекс промпроизводства в этой сфере вырос на 4,3%.

Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, прибавило 27,5%, химотрасль - 24,5%, предприятия, выпускающие бумагу и бумажные изделия, — 12,3%. Деревообработка и производство изделий из дерева и пробки показали рост на 18,9%, металлургия - на 17,1%, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-служба губернатора области.

В сфере обеспечения электрической энергией, газом и паром индекс производства составил 119,6%. Водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений – 105,3%.

Следует отметить, что за последние 10 лет индекс промпроизводствав Тюменской области вырос в 3 раза, были открыты 35 новых промышленных производств.

"Тюменская область продолжает укреплять экономический и промышленный потенциал. В регионе сохранены ключевые формы поддержки бизнеса. По итогам 2016 года индекс промышленного производства составил 104,7%. И если в 2007 году, десять лет назад, доля промышленности в валовом региональном продукте составляла всего 9%, то к 2017-ому более трети. Причем в основе этого роста - обрабатывающий сектор. Именно за счет обрабатывающей промышленности нам удается поддерживать положительный индекс промпроизводства", - считает губернатор Владимир Якушев.

В регионе действует развитая инфраструктура поддержки бизнеса. Помимо финансовой и имущественной поддержки, инвесторы получают информационное, консультационное и другие виды содействия.

"Для нас одинаково дорог и масштабный многомиллиардный проект, и проект на миллион рублей с несколькими рабочими местами. Важно, что и те, и другие обеспечивают дальнейшее развитие территории", - отмечает глава региона.