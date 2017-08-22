"Ямал" перелетит из Тюмени в ЧелябинскСегодня в 11:28
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По приглашению Дубровского.
Авиакомпания "Ямал", базирующаяся в аэропортах Салехард, Рощино и Домодедово, может стать основным перевозчиком челябинского Баландино. Об этом на пресс-конференции заявил глава Южного Урала Борис Дубровский, передает "Уралинформбюро".
"Мы бы хотели, чтобы эта авиакомпания стала базовой для нашего аэропорта. Переговоры проходят продуктивно, компания предложила нам организовать региональные перелеты, чтобы можно было летать напрямую, а не только через Москву. Компания серьезная, много новой техники. Если они в будущем увидят динамику, то переместятся к нам из Тюмени. Для нас это принципиально, так как нам надо развивать аэропорт и увеличивать пассажиропоток", - уточнил он.
Губернатор отметил, что сейчас решается вопрос компенсации так называемых выпадающих доходов. По словам Дубровского, "Ямалу" их сможет компенсировать как Челябинская область, так и те регионы, куда будет летать перевозчик.
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