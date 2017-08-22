×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Национальный роуминг в России должны отменить к 15 декабряСегодня в 12:17

  • Текст

Мечтают в ФАС.

Федеральная антимонопольная служба России до 15 декабря 2017 года продлила операторам связи срок исполнения предупреждения о выравнивании тарифов на роуминг внутри страны.

Ранее ФАС углядела признаки нарушения "большой четверкой" закона "О конкуренции" - "Вымпелком", МТС, "МегаФон" и Tele2 установили и поддерживали разные тарифов на услуги сотовой связи в домашнем регионе и поездках по России. Однако такая дифференциация экономически и технологически не обоснована, посчитали в ведомстве.

14 июля сотовые компании получили предупреждение о введении единых цен на роуминг по всей России. Между тем операторы ограничились передачей в ФАС обоснований о невозможности моментально установить такой тариф и попросили о продлении срока исполнения предупреждения.

Оценив ходатайства, антимонопольщики дали "большой четверке" время до 15 декабря 2017 года. При этом операторы должны ежемесячно отчитываться о ходе исполнения предупреждения, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ФАС.

Стоит отметить, что за обслуживание чужих абонентов в своей сети компании выставляют друг другу "заоблачные" счета. Например, по данным ФАС, ставки "МегаФона" превышают собственные тарифы до 3 000 раз, у "Вымпелкома" - до 1 970 раз, у Tele2 - до 5 280 раз. У МТС, они выше "всего лишь" в 22 раза.

На всех участников "большой четверки" по вопросу национального роуминга заведены антимонопольные дела. Материалы "Вымпелкома" и "МегаФона" комиссия рассмотрит 26 сентября. Решения по делам МТС и Tele2 будут вынесены 28 и 29 сентября соответственно.

Ранее по теме:
Чужие абоненты обогащают операторов "большой четверки"

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

"Урал" собирает ничейный мёд

"Урал" собирает ничейный мёд

В матчах с лидерами Премьер-лиги.

Резня в Сургуте: что известно на данный момент

Резня в Сургуте: что известно на данный момент

Теракт или похождения сумасшедшего?

Ответьте, Якоб: чья это реклама?

Ответьте, Якоб: чья это реклама?

Расследование "Уралинформбюро".

Интервью

Инфографика

"Made in Сhina" на уральской таможне

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×