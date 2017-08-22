Мечтают в ФАС.

Федеральная антимонопольная служба России до 15 декабря 2017 года продлила операторам связи срок исполнения предупреждения о выравнивании тарифов на роуминг внутри страны.

Ранее ФАС углядела признаки нарушения "большой четверкой" закона "О конкуренции" - "Вымпелком", МТС, "МегаФон" и Tele2 установили и поддерживали разные тарифов на услуги сотовой связи в домашнем регионе и поездках по России. Однако такая дифференциация экономически и технологически не обоснована, посчитали в ведомстве.

14 июля сотовые компании получили предупреждение о введении единых цен на роуминг по всей России. Между тем операторы ограничились передачей в ФАС обоснований о невозможности моментально установить такой тариф и попросили о продлении срока исполнения предупреждения.

Оценив ходатайства, антимонопольщики дали "большой четверке" время до 15 декабря 2017 года. При этом операторы должны ежемесячно отчитываться о ходе исполнения предупреждения, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ФАС.

Стоит отметить, что за обслуживание чужих абонентов в своей сети компании выставляют друг другу "заоблачные" счета. Например, по данным ФАС, ставки "МегаФона" превышают собственные тарифы до 3 000 раз, у "Вымпелкома" - до 1 970 раз, у Tele2 - до 5 280 раз. У МТС, они выше "всего лишь" в 22 раза.

На всех участников "большой четверки" по вопросу национального роуминга заведены антимонопольные дела. Материалы "Вымпелкома" и "МегаФона" комиссия рассмотрит 26 сентября. Решения по делам МТС и Tele2 будут вынесены 28 и 29 сентября соответственно.

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