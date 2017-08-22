В Тюменской области повышают "Культуру энергосбережения"Сегодня в 14:52
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Достижения представят на ENES-2017.
В Тюменской области выбрали лучшие проекты по энергосбережению. Отбор проходил в рамках регионального этапа конкурса ENES-2017, организатором которого выступает областной департамент ЖКХ.
На суд жюри было представлено 6 работ. Проект ООО "РН-Уватнефтегаз" был признан лидером по внедрению наилучших доступных технологий (НДТ) в области энергосбережения. Также он взял первое место в номинации "Эффективная система управления в области энергосбережения и повышения энергоэффективности на промышленном предприятии".
На второй позиции оказалось ООО "СИБУР Тобольск" с проектом "Техперевооружение. Утилизация ЭПФ на производстве ДГП". Также в тройку победителей вошло ООО "Газпромнефть-Ямал", презентовавшее комбинированную электростанцию в районе мыса Каменный.
В категории "Предприятия уличного освещения, заказчики светодиодного освещения" лидером стало АО "Тюменьэнерго". Компания предложила модернизировать системы освещения в рамках энергосервисных контрактов.
Проект "Культура энергосбережения" от АО "Мессояханефтегаз" стал лучшим в номинации по пропаганде энергосбережения.
Как сообщили "Уралинформбюро" в департаменте жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области, все проекты-победители были направлены в оргкомитет IV Всероссийского конкурса ENES-2017 для участия в федеральном этапе. Мероприятие проходит при поддержке Министерства энергетики России.
Следует отметить, что в Тюменской области уделяет особое внимание вопросам энергосбережения и повышению энергетической эффективности. С 2015 года в регионе действует соответствующая программа. Она рассчитана до 2020 года.
Программа направлена на снижение энергоемкости ВРП, снижение удельных расходов энергетических ресурсов и воды всеми категориями потребителей, а также повышение качества оказываемых услуг в сфере ЖКХ.
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