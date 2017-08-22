Достижения представят на ENES-2017.

В Тюменской области выбрали лучшие проекты по энергосбережению. Отбор проходил в рамках регионального этапа конкурса ENES-2017, организатором которого выступает областной департамент ЖКХ.

На суд жюри было представлено 6 работ. Проект ООО "РН-Уватнефтегаз" был признан лидером по внедрению наилучших доступных технологий (НДТ) в области энергосбережения. Также он взял первое место в номинации "Эффективная система управления в области энергосбережения и повышения энергоэффективности на промышленном предприятии".

На второй позиции оказалось ООО "СИБУР Тобольск" с проектом "Техперевооружение. Утилизация ЭПФ на производстве ДГП". Также в тройку победителей вошло ООО "Газпромнефть-Ямал", презентовавшее комбинированную электростанцию в районе мыса Каменный.

В категории "Предприятия уличного освещения, заказчики светодиодного освещения" лидером стало АО "Тюменьэнерго". Компания предложила модернизировать системы освещения в рамках энергосервисных контрактов.

Проект "Культура энергосбережения" от АО "Мессояханефтегаз" стал лучшим в номинации по пропаганде энергосбережения.

Как сообщили "Уралинформбюро" в департаменте жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области, все проекты-победители были направлены в оргкомитет IV Всероссийского конкурса ENES-2017 для участия в федеральном этапе. Мероприятие проходит при поддержке Министерства энергетики России.

Следует отметить, что в Тюменской области уделяет особое внимание вопросам энергосбережения и повышению энергетической эффективности. С 2015 года в регионе действует соответствующая программа. Она рассчитана до 2020 года.

Программа направлена на снижение энергоемкости ВРП, снижение удельных расходов энергетических ресурсов и воды всеми категориями потребителей, а также повышение качества оказываемых услуг в сфере ЖКХ.