За 4 года.

В модернизацию "Завода БКУ" в Тюмени вложен 841 миллион рублей. Инвестором является "Уралмаш НГО Холдинг", который выкупил промышленную площадку еще в 2013 году. Главной задачей модернизации стало налаживание выпуска более 30 буровых установок в год. Для завода была закуплена линия очистки и консервации металлопроката, машины термической резки, токарные, фрезерные, отрезные станки. Построена необходимая инфраструктура для бесперебойной работы предприятия, создано более 300 новых рабочих мест.

Ход реализации инвестпроекта 22 августа оценил губернатор Тюменской области Владимир Якушев. Он осмотрел цех изготовления циркуляционных систем буровых установок, а также двух участков окраски.

"Исторически "Завод БКУ" - одно из знаковых предприятий Тюменской области, которое технически меняется. Хотя мы понимаем, что в сегодняшних экономических условиях это непросто, учитывая цену на нефть и уменьшение нефтяными компаниями в условиях договора ОПЕК объемов добычи. Соответственно, возможностей для увеличения своих инвестиционных программ не так много. Но, тем не менее, завод движется вперед и развивается", - подчеркнул губернатор.

Директор "Завода БКУ" Михаил Стеклов отметил, что за 4 года предприятие изготовило 68 буровых установок для многих крупных нефтедобывающих компаний страны: "Есть проработки возможного сотрудничества с компаниями Ирака. Это наша перспектива".

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе тюменского губернатора, модернизация "Завода БКУ" - восьмой инвестпроект, реализованный в регионе с начала 2017 года. До конца года планируется завершить еще 13 проектов.

Следует отметить, что в регионе действует развитая инфраструктура поддержки бизнеса. Помимо финансовой и имущественной поддержки, инвесторы получают информационное, консультационное и другие виды содействия.