Тюменский "Завод БКУ" выпустил почти 70 буровых установокСегодня в 16:13
- Текст
За 4 года.
В модернизацию "Завода БКУ" в Тюмени вложен 841 миллион рублей. Инвестором является "Уралмаш НГО Холдинг", который выкупил промышленную площадку еще в 2013 году. Главной задачей модернизации стало налаживание выпуска более 30 буровых установок в год. Для завода была закуплена линия очистки и консервации металлопроката, машины термической резки, токарные, фрезерные, отрезные станки. Построена необходимая инфраструктура для бесперебойной работы предприятия, создано более 300 новых рабочих мест.
Ход реализации инвестпроекта 22 августа оценил губернатор Тюменской области Владимир Якушев. Он осмотрел цех изготовления циркуляционных систем буровых установок, а также двух участков окраски.
"Исторически "Завод БКУ" - одно из знаковых предприятий Тюменской области, которое технически меняется. Хотя мы понимаем, что в сегодняшних экономических условиях это непросто, учитывая цену на нефть и уменьшение нефтяными компаниями в условиях договора ОПЕК объемов добычи. Соответственно, возможностей для увеличения своих инвестиционных программ не так много. Но, тем не менее, завод движется вперед и развивается", - подчеркнул губернатор.
Директор "Завода БКУ" Михаил Стеклов отметил, что за 4 года предприятие изготовило 68 буровых установок для многих крупных нефтедобывающих компаний страны: "Есть проработки возможного сотрудничества с компаниями Ирака. Это наша перспектива".
Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе тюменского губернатора, модернизация "Завода БКУ" - восьмой инвестпроект, реализованный в регионе с начала 2017 года. До конца года планируется завершить еще 13 проектов.
Следует отметить, что в регионе действует развитая инфраструктура поддержки бизнеса. Помимо финансовой и имущественной поддержки, инвесторы получают информационное, консультационное и другие виды содействия.
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 17:14
На Среднем Урале мусор будут отслеживать в режиме онлайн
После перевода региональной схемы в электронный вид.Сегодня в 17:05
На Южном Урале детский лагерь закрыли на карантин
Из-за кишечной инфекции.Сегодня в 16:56
Правительство Среднего Урала выведет "жучков"
Из телефонов.Сегодня в 16:37
Дума Асбеста разозлила противников завода Ротенберга
Активисты готовят митинг.Сегодня в 16:24
На Среднем Урале подросток погиб под колесами "Лады"
Водитель не увидел его в темноте.Сегодня в 16:19
Суд над владельцами собак-убийц стартует 30 августа в Тавде
Защита настаивает на реальных сроках.Сегодня в 16:13
Тюменский "Завод БКУ" выпустил почти 70 буровых установок
За 4 года.Сегодня в 16:09
Борис Дубровский велел поднять зарплаты южноуральцам
И успокоиться по поводу Томинского ГОКа.Сегодня в 16:00
Россия погасила последний долг СССР
Перед Боснией и Герцеговиной.Сегодня в 15:42
Под Екатеринбургом автобус столкнулся с фурой
Есть пострадавшие.Сегодня в 15:35
Кубок ЕВРАЗа по футболу впервые остался в Качканаре
А мог уехать в другую страну.Сегодня в 15:11
Тюменец разбился на квадроцикле
На следующий день после его покупки.Сегодня в 15:08
Екатеринбургские бизнесмены "задушили" жителей Юго-Запада зловонием
На Серафимы Дерябиной.Сегодня в 15:07
К серовчанам вышел медведь
Его ловят полицейские.Сегодня в 15:01
В Челябинске поезд сбил велосипедиста
Он был в наушниках.
Главные новости
- Сегодня в 14:08Центр Екатеринбурга ждет "троллейбусный коллапс"
- Сегодня в 12:31Информация о детях с вирусом Коксаки в Кольцово оказалась "уткой"
- Сегодня в 12:21СКР прекратил уголовное дело "потеряшки" Димы Пескова
- Сегодня в 11:08Пермяки не видят альтернативы Максиму Решетникову
- Сегодня в 09:03Дворец "Уральских пельменей" отремонтируют за 17 миллионов.
Аналитика
"Урал" собирает ничейный мёд
В матчах с лидерами Премьер-лиги.
Резня в Сургуте: что известно на данный момент
Теракт или похождения сумасшедшего?
Ответьте, Якоб: чья это реклама?
Расследование "Уралинформбюро".