Правительство Среднего Урала выведет "жучков" Сегодня в 16:56
- Текст
Из телефонов.
Подслушать телефонные разговоры членов кабинета министров Среднего Урала станет невозможно. Управление зданиями правительства Свердловской области планирует закупить защиту от прослушки.
Заказ на "поставку сертифицированных средств виброакустической защиты информации, средств защиты информации от утечки за счет побочных электромагнитных излучений и наводок и средств защиты телефонных линий" размещен на сайте госзаупок, сообщает "Уралинформбюро".
Согласно техническому заданию, система должна "обеспечивать: защиту выделенных помещений от утечки речевой информации по любым акустическим и вибрационным каналам; автоматическое "отслеживание" возникновения и исчезновения речевого сигнала в защищаемом помещении; контроль работоспособности преобразователей и их соединительных (проводных) линий".
На антишпионские штучки из казны региона будет потрачено 679 670 рублей. В 2015 году аналогичная защита от чужих "ушей" резиденции губернатора обошлась в 491 тысячу рублей.
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 17:05
На Южном Урале детский лагерь закрыли на карантин
Из-за кишечной инфекции.Сегодня в 16:56
Правительство Среднего Урала выведет "жучков"
Из телефонов.Сегодня в 16:37
Дума Асбеста разозлила противников завода Ротенберга
Активисты готовят митинг.Сегодня в 16:24
На Среднем Урале подросток погиб под колесами "Лады"
Водитель не увидел его в темноте.Сегодня в 16:19
Суд над владельцами собак-убийц стартует 30 августа в Тавде
Защита настаивает на реальных сроках.Сегодня в 16:13
Тюменский "Завод БКУ" выпустил почти 70 буровых установок
За 4 года.Сегодня в 16:09
Борис Дубровский велел поднять зарплаты южноуральцам
И успокоиться по поводу Томинского ГОКа.Сегодня в 16:00
Россия погасила последний долг СССР
Перед Боснией и Герцеговиной.Сегодня в 15:42
Под Екатеринбургом автобус столкнулся с фурой
Есть пострадавшие.Сегодня в 15:35
Кубок ЕВРАЗа по футболу впервые остался в Качканаре
А мог уехать в другую страну.Сегодня в 15:11
Тюменец разбился на квадроцикле
На следующий день после его покупки.Сегодня в 15:08
Екатеринбургские бизнесмены "задушили" жителей Юго-Запада зловонием
На Серафимы Дерябиной.Сегодня в 15:07
К серовчанам вышел медведь
Его ловят полицейские.Сегодня в 15:01
В Челябинске поезд сбил велосипедиста
Он был в наушниках.Сегодня в 14:52
В Тюменской области повышают "Культуру энергосбережения"
Достижения представят на ENES-2017.
Главные новости
- Сегодня в 14:08Центр Екатеринбурга ждет "троллейбусный коллапс"
- Сегодня в 12:31Информация о детях с вирусом Коксаки в Кольцово оказалась "уткой"
- Сегодня в 12:21СКР прекратил уголовное дело "потеряшки" Димы Пескова
- Сегодня в 11:08Пермяки не видят альтернативы Максиму Решетникову
- Сегодня в 09:03Дворец "Уральских пельменей" отремонтируют за 17 миллионов.
Аналитика
"Урал" собирает ничейный мёд
В матчах с лидерами Премьер-лиги.
Резня в Сургуте: что известно на данный момент
Теракт или похождения сумасшедшего?
Ответьте, Якоб: чья это реклама?
Расследование "Уралинформбюро".