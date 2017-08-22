Из телефонов.

Подслушать телефонные разговоры членов кабинета министров Среднего Урала станет невозможно. Управление зданиями правительства Свердловской области планирует закупить защиту от прослушки.

Заказ на "поставку сертифицированных средств виброакустической защиты информации, средств защиты информации от утечки за счет побочных электромагнитных излучений и наводок и средств защиты телефонных линий" размещен на сайте госзаупок, сообщает "Уралинформбюро".

Согласно техническому заданию, система должна "обеспечивать: защиту выделенных помещений от утечки речевой информации по любым акустическим и вибрационным каналам; автоматическое "отслеживание" возникновения и исчезновения речевого сигнала в защищаемом помещении; контроль работоспособности преобразователей и их соединительных (проводных) линий".

На антишпионские штучки из казны региона будет потрачено 679 670 рублей. В 2015 году аналогичная защита от чужих "ушей" резиденции губернатора обошлась в 491 тысячу рублей.