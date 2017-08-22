×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Правительство Среднего Урала выведет "жучков" Сегодня в 16:56

  • Текст

Из телефонов.

Подслушать телефонные разговоры членов кабинета министров Среднего Урала станет невозможно. Управление зданиями правительства Свердловской области планирует закупить защиту от прослушки.

Заказ на "поставку сертифицированных средств виброакустической защиты информации, средств защиты информации от утечки за счет побочных электромагнитных излучений и наводок и средств защиты телефонных линий" размещен на сайте госзаупок, сообщает "Уралинформбюро".

Согласно техническому заданию, система должна "обеспечивать: защиту выделенных помещений от утечки речевой информации по любым акустическим и вибрационным каналам; автоматическое "отслеживание" возникновения и исчезновения речевого сигнала в защищаемом помещении; контроль работоспособности преобразователей и их соединительных (проводных) линий".

На антишпионские штучки из казны региона будет потрачено 679 670 рублей. В 2015 году аналогичная защита от чужих "ушей" резиденции губернатора обошлась в 491 тысячу рублей.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

"Урал" собирает ничейный мёд

"Урал" собирает ничейный мёд

В матчах с лидерами Премьер-лиги.

Резня в Сургуте: что известно на данный момент

Резня в Сургуте: что известно на данный момент

Теракт или похождения сумасшедшего?

Ответьте, Якоб: чья это реклама?

Ответьте, Якоб: чья это реклама?

Расследование "Уралинформбюро".

Интервью

Инфографика

"Made in Сhina" на уральской таможне

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×