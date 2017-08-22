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В "завокзалье" Екатеринбурга построят еще две высоткиСегодня в 18:07

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И проложат новую улицу.

В Екатеринбурге продолжается освоение промзоны за железнодорожным вокзалом. На сайте свердловского Минстроя опубликован приказ, разрешающий планировку и межевание квартала улиц Стрелочников, Транспортников и переулка Выездного, сообщает "Уралинформбюро".

В данный момент в этом районе располагаются ветхие бараки, жилые дома "хрущевской" постройки и несколько административных зданий, принадлежащих Свердловской железной дороге. До 2025 года там планируется построить два жилых дома переменной этажности (от 5 до 25 этажей) со встроенными объектами общественного назначения, общей площадью 37,3 тысячи квадратных метров. Жить в проектируемом квартале будут 1 245 человек.

Косой штриховкой на схеме обозначены участки дял строительства двух многоквартирных домов. Фото: minstroy.midural.ru

Строительство жилых домов предполагается вести в два этапа. Сначала будут возведены три секции по улице Стрелочников со встроенным детским садом на 40 мест и паркингом на 66 машин. Затем начнется строительство одной из секций 9-этажного дома по проектируемой улице Беринга, которой пока нет на карте.

На втором этапе будут построены 25-этажные секции домов на Стрелочников и Беринга, а также два паркинга: на 40 и 80 мест.

Кто выступит в роли застройщика, в приказе не сказано. Известно лишь, что публичные слушания по этому участку прошли в феврале 2017 года. Есть основания предполагать, что речь идет о компании "Башня времени" (входит в группу компаний "СКОН"), которая планирует возвести на углу улиц Стрелочников и переулка Выездного ЖК "Стрелки". Судя по фотоотчету на сайте проекта, строительство там уже стартовало.

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