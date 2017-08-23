Более триллиона долларов.

Национальное бюро экономических исследований заявило, что активы граждан России в зарубежных офшорах оцениваются в 75% национального дохода. СМИ подсчитали, что эта сумма превышает 1,3 триллиона долларов, сообщает "Уралинформбюро".

Следует отметить, что американские исследователи изучали данные 2015 года. Два года назад валовый национальный доход России составлял 81 триллион рублей.

С того момента благодаря усилиям властей часть средств вернулась из-за рубежа в Россию.