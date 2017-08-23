×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Екатеринбургский суд закрыл дело Успенской церквиСегодня в 09:46

  • Текст

Из-за "малозначительности".

Ленинский районный суд прекратил дело о реставрации Успенской церкви на территории Ново-Тихвинского женского монастыря. Об этом сообщили "Уралинформбюро" в областном Управлении по охране и использованию объектов культурного наследия.

Иск в связи с проведением на объекте культурного наследия реставрационных работ без соответствующей документации был подан Управлением в июне 2017 года. В роли ответчика выступал Ново-Тихвинский монастырь. Однако в августе судья Надежда Ханкевич постановила дело об административном правонарушении прекратить в виду его малозначительности.

Ответчик получил устное замечание "в соответствии со статьей 2.9 КоАП РФ". Управление по охране и использованию объектов культурного наследия Свердловской области собирается подавать апелляцию, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ведомства.

"Я не читал документов суда", — признался в беседе с корреспондентом агентства Епископ Среднеуральский Евгений. Однако, по его мнению, реакция общественности на действия реставраторов была неадекватной.

"Я на прошлой неделе ездил в Верхотурье и был в Покровском храме, который недавно передали епархии, — рассказал он. — До этого храм находился в ведении области. То, что он из себя сегодня представляет — это вандализм. Но я что-то не слышал голосов общественности в его защиту". Владыка заверил, что Успенская церковь будет восстановлена в своих исторических формах и пропорциях и станет украшением города.

Скандал вокруг реставрации Успенской церкви разгорелся в мае 2017 года. Градозащитники обвинили руководство монастыря в незаконном сносе старейшего храма Екатеринбурга. Однако представители Екатеринбургской епархии назвали работы на объекте не сносом, а реставрацией, поскольку она была передана в ведение РПЦ в 2011 году в аварийном состоянии. В частности, в феврале 2017 года, до начала реставрационных работ, в здании произошло обрушение северной и восточной стен.

Монастырю пришлось проводить на объекте противоаварийные работы, чтобы он не рухнул окончательно. Тем не менее после получения предписания Управления госохраны ОКН все работы были прекращены.

Ранее по теме

Свердловская прокуратура проверит Успенскую церковь

Успенская церковь рухнула сама

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

"Урал" собирает ничейный мёд

"Урал" собирает ничейный мёд

В матчах с лидерами Премьер-лиги.

Резня в Сургуте: что известно на данный момент

Резня в Сургуте: что известно на данный момент

Теракт или похождения сумасшедшего?

Ответьте, Якоб: чья это реклама?

Ответьте, Якоб: чья это реклама?

Расследование "Уралинформбюро".

Интервью

Инфографика

"Made in Сhina" на уральской таможне

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×