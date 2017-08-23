Екатеринбургский суд закрыл дело Успенской церквиСегодня в 09:46
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Из-за "малозначительности".
Ленинский районный суд прекратил дело о реставрации Успенской церкви на территории Ново-Тихвинского женского монастыря. Об этом сообщили "Уралинформбюро" в областном Управлении по охране и использованию объектов культурного наследия.
Иск в связи с проведением на объекте культурного наследия реставрационных работ без соответствующей документации был подан Управлением в июне 2017 года. В роли ответчика выступал Ново-Тихвинский монастырь. Однако в августе судья Надежда Ханкевич постановила дело об административном правонарушении прекратить в виду его малозначительности.
Ответчик получил устное замечание "в соответствии со статьей 2.9 КоАП РФ". Управление по охране и использованию объектов культурного наследия Свердловской области собирается подавать апелляцию, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ведомства.
"Я не читал документов суда", — признался в беседе с корреспондентом агентства Епископ Среднеуральский Евгений. Однако, по его мнению, реакция общественности на действия реставраторов была неадекватной.
"Я на прошлой неделе ездил в Верхотурье и был в Покровском храме, который недавно передали епархии, — рассказал он. — До этого храм находился в ведении области. То, что он из себя сегодня представляет — это вандализм. Но я что-то не слышал голосов общественности в его защиту". Владыка заверил, что Успенская церковь будет восстановлена в своих исторических формах и пропорциях и станет украшением города.
Скандал вокруг реставрации Успенской церкви разгорелся в мае 2017 года. Градозащитники обвинили руководство монастыря в незаконном сносе старейшего храма Екатеринбурга. Однако представители Екатеринбургской епархии назвали работы на объекте не сносом, а реставрацией, поскольку она была передана в ведение РПЦ в 2011 году в аварийном состоянии. В частности, в феврале 2017 года, до начала реставрационных работ, в здании произошло обрушение северной и восточной стен.
Монастырю пришлось проводить на объекте противоаварийные работы, чтобы он не рухнул окончательно. Тем не менее после получения предписания Управления госохраны ОКН все работы были прекращены.
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