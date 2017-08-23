Из-за неурожая.

Нехватка ванили на мировом рынке поставила под угрозу выпуск мороженного. Из-за дефицита пряности, по данным организации Eurovanille, за последние годы стоимость килограмма стручков ванили выросла почти в 25 раз - с 25 долларов в 2011 году до 600 с лишним в текущем, сообщают СМИ Британии и США.

Причиной снижения объема производства и падения качества стали погодные катаклизмы на Мадагаскаре, поставляющем на мировой рынок до 85% всей ванили. Почти 40% последнего урожая погибло из-за засухи и тропического циклона, обрушившегося на остров, передает "Уралинформбюро".

Дефицит натуральной пряности прежде всего ударил по производителям дорогих сортов мороженного и ремесленникам. Многие из них убрали из ассортимента ванильное мороженое. Кто-то поднял цены. В выигрыше оказались изготовители дешевого айскрима, добавляющие искусственный ароматизатор ванилин.

Теперь в Eurovanille с надеждой ждут октября - ноября. В это время на Мадагаскаре цветут ванильные лианы и уже можно оценить перспективы будущего урожая. Параллельно организация реализует "ванильные" проекты в Индии, Индонезии и Папуа - Новой Гвинее.

Стоит отметить, что подобная ситуация с ванилью, широко используемой для изготовления десертов и алкогольных напитков, а также в табачной и парфюмерной промышленности, возникала в 2003 году. После этого последовал период резкого падения цен на пряность из-за ее перепроизводства.