Ванильное мороженое дорожает на прилавкахСегодня в 09:41
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Из-за неурожая.
Нехватка ванили на мировом рынке поставила под угрозу выпуск мороженного. Из-за дефицита пряности, по данным организации Eurovanille, за последние годы стоимость килограмма стручков ванили выросла почти в 25 раз - с 25 долларов в 2011 году до 600 с лишним в текущем, сообщают СМИ Британии и США.
Причиной снижения объема производства и падения качества стали погодные катаклизмы на Мадагаскаре, поставляющем на мировой рынок до 85% всей ванили. Почти 40% последнего урожая погибло из-за засухи и тропического циклона, обрушившегося на остров, передает "Уралинформбюро".
Дефицит натуральной пряности прежде всего ударил по производителям дорогих сортов мороженного и ремесленникам. Многие из них убрали из ассортимента ванильное мороженое. Кто-то поднял цены. В выигрыше оказались изготовители дешевого айскрима, добавляющие искусственный ароматизатор ванилин.
Теперь в Eurovanille с надеждой ждут октября - ноября. В это время на Мадагаскаре цветут ванильные лианы и уже можно оценить перспективы будущего урожая. Параллельно организация реализует "ванильные" проекты в Индии, Индонезии и Папуа - Новой Гвинее.
Стоит отметить, что подобная ситуация с ванилью, широко используемой для изготовления десертов и алкогольных напитков, а также в табачной и парфюмерной промышленности, возникала в 2003 году. После этого последовал период резкого падения цен на пряность из-за ее перепроизводства.
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