×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Ванильное мороженое дорожает на прилавкахСегодня в 09:41

  • Текст

Из-за неурожая.

Нехватка ванили на мировом рынке поставила под угрозу выпуск мороженного. Из-за дефицита пряности, по данным организации Eurovanille, за последние годы стоимость килограмма стручков ванили выросла почти в 25 раз - с 25 долларов в 2011 году до 600 с лишним в текущем, сообщают СМИ Британии и США.

Причиной снижения объема производства и падения качества стали погодные катаклизмы на Мадагаскаре, поставляющем на мировой рынок до 85% всей ванили. Почти 40% последнего урожая погибло из-за засухи и тропического циклона, обрушившегося на остров, передает "Уралинформбюро".

Дефицит натуральной пряности прежде всего ударил по производителям дорогих сортов мороженного и ремесленникам. Многие из них убрали из ассортимента ванильное мороженое. Кто-то поднял цены. В выигрыше оказались изготовители дешевого айскрима, добавляющие искусственный ароматизатор ванилин.

Теперь в Eurovanille с надеждой ждут октября - ноября. В это время на Мадагаскаре цветут ванильные лианы и уже можно оценить перспективы будущего урожая. Параллельно организация реализует "ванильные" проекты в Индии, Индонезии и Папуа - Новой Гвинее.

Стоит отметить, что подобная ситуация с ванилью, широко используемой для изготовления десертов и алкогольных напитков, а также в табачной и парфюмерной промышленности, возникала в 2003 году. После этого последовал период резкого падения цен на пряность из-за ее перепроизводства.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

"Урал" собирает ничейный мёд

"Урал" собирает ничейный мёд

В матчах с лидерами Премьер-лиги.

Резня в Сургуте: что известно на данный момент

Резня в Сургуте: что известно на данный момент

Теракт или похождения сумасшедшего?

Ответьте, Якоб: чья это реклама?

Ответьте, Якоб: чья это реклама?

Расследование "Уралинформбюро".

Интервью

Инфографика

"Made in Сhina" на уральской таможне

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×