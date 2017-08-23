Путин выдаст Куйвашеву 8,5 миллиардов на ЕКАДСегодня в 12:00
- Текст
В 2020 году.
Российский Минтранс предложил выдать свыше 8,5 миллиардов рублей на завершение строительства Екатеринбургской кольцевой автодороги, отреагировав на решение Владимира Путина.
Поддержкой российского президента в этом вопросе глава Свердловской области Евгений Куйвашев заручился в июле. В ходе рабочего визита главы государства в Екатеринбург он передал ему соответствующее обращение, сообщает "Уралинформбюро".
Ранее федеральные власти уже финансировали строительство ЕКАД, выделив из бюджета страны в 2016 году 1,7 миллиарда рублей. Теперь министерство транспорта планирует направить на возведение екатеринбургской кольцевой более 2,1 миллиарда рублей в 2018-м, 1 миллиард - в 2019-м и 5,5 миллиарда в 2020 году.
"В целях безусловного исполнения указаний Президента Российской Федерации Минтранс России при формировании федерального бюджета на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов внес в установленном порядке предложения о выделении дополнительных бюджетных ассигнований в Федеральный дорожный фонд для предоставления субсидий бюджету Свердловской области на софинансирование строительства второго и третьего пусковых комплексов обхода", – говорится в письме за подписью и.о. министра транспорта РФ Евгения Дитриха.
Строительство ЕКАД - приоритетная задача правительства Среднего Урала, дорога свяжет между собой сразу несколько городов и позволит увеличить интенсивность движения транспорта, проходящего через столицу региона почти в два раза.
Возведение кольцевой началось в 1994 году, общая протяженность автомагистрали - 94,38 километра. В ближайшее время планируется начать возведение третьего южного полукольца в 14,4 километра, которое замкнет ЕКАД.
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 16:00
Томинский ГОК готовится к строительству обогатительной фабрики
Все разрешительные документы получены.Сегодня в 15:53
Первоуральцы массово меняют пол в паспортном столе
Грядет проверка.Сегодня в 15:34
"Транснефть – Сибирь" запустила новую систему очистных сооружений
На ЛПДС "Южный Балык".Сегодня в 15:27
На Серовском тракте перевернулась Lada - четверо пострадавших
Всех госпитализировали.Сегодня в 15:27
В Кургане автокран протаранил маршрутку
Пострадали две пассажирки.Сегодня в 15:11
"АльфаСтрахование" продала более 330 тысяч полисов еОСАГО
Каждый десятый в России.Сегодня в 14:44
Тюменские дольщики ждут своих квартир 17 лет
Вмешалась Генпрокуратура.Сегодня в 14:41
В Кургане нашли гараж со скелетом человека
Возбуждено дело.Сегодня в 14:39
Туризм Южного Урала доверили развивать общественнику
Кандидата искали два месяца.Сегодня в 14:37
"Элитная" екатеринбургская УК попала под "уголовку"
Из-за долгов перед поставщиками ресурсов.Сегодня в 14:35
NASA показало "великое американское" затмение
Во всей красе.Сегодня в 14:34
Южноуралец погиб при пожаре в частном доме
Еще один пострадал.Сегодня в 14:33
В Тюменской области от гриппа привьют каждого второго
Многих – за деньги.Сегодня в 14:29
В Екатеринбурге задымились три свалки
Часть города задыхается.Сегодня в 14:27
Минфин заплатит миллион за подмену ребенка в роддоме Челябинска
Спустя 30 лет.
Главные новости
- Сегодня в 13:48В Екатеринбурге могут отменить выборы мэра
- Сегодня в 13:09Нижегородец устроил резню на ГАЗе
- Сегодня в 13:07"Троллейбусный коллапс" в Екатеринбурге переносится
- Сегодня в 12:35Первоуральцу провели операцию по смене пола в паспортном столе
- Сегодня в 10:20На губернаторских теледебатах появилась политическая проститутка
Аналитика
"Урал" собирает ничейный мёд
В матчах с лидерами Премьер-лиги.
Резня в Сургуте: что известно на данный момент
Теракт или похождения сумасшедшего?
Ответьте, Якоб: чья это реклама?
Расследование "Уралинформбюро".