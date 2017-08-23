В 2020 году.

Российский Минтранс предложил выдать свыше 8,5 миллиардов рублей на завершение строительства Екатеринбургской кольцевой автодороги, отреагировав на решение Владимира Путина.

Поддержкой российского президента в этом вопросе глава Свердловской области Евгений Куйвашев заручился в июле. В ходе рабочего визита главы государства в Екатеринбург он передал ему соответствующее обращение, сообщает "Уралинформбюро".

Ранее федеральные власти уже финансировали строительство ЕКАД, выделив из бюджета страны в 2016 году 1,7 миллиарда рублей. Теперь министерство транспорта планирует направить на возведение екатеринбургской кольцевой более 2,1 миллиарда рублей в 2018-м, 1 миллиард - в 2019-м и 5,5 миллиарда в 2020 году.

"В целях безусловного исполнения указаний Президента Российской Федерации Минтранс России при формировании федерального бюджета на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов внес в установленном порядке предложения о выделении дополнительных бюджетных ассигнований в Федеральный дорожный фонд для предоставления субсидий бюджету Свердловской области на софинансирование строительства второго и третьего пусковых комплексов обхода", – говорится в письме за подписью и.о. министра транспорта РФ Евгения Дитриха.

Строительство ЕКАД - приоритетная задача правительства Среднего Урала, дорога свяжет между собой сразу несколько городов и позволит увеличить интенсивность движения транспорта, проходящего через столицу региона почти в два раза.

Возведение кольцевой началось в 1994 году, общая протяженность автомагистрали - 94,38 километра. В ближайшее время планируется начать возведение третьего южного полукольца в 14,4 километра, которое замкнет ЕКАД.