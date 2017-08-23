Тюменской области.

Тюменский губернатор Владимир Якушев присвоил генеральному директору Антипинского НПЗ Геннадию Лисовиченко звание "Почетный работник промышленности Тюменской области".

Торжественное мероприятие состоялось в рамках празднования 73-й годовщины образования региона. Губернатор высоко оценил вклад Геннадия Лисовиченко и завода в развитие промышленности и экономики Тюменской области.

Ранее В.Якушев уже отмечал заслуги гендиректора Антипинского НПЗ, вручив ему почетную грамоту за вклад в социально-экономическое развитие региона. Также Геннадий Лисовиченко был удостоен благодарности от Министерства энергетики РФ за "большой личный вклад в развитие топливно-энергетического комплекса и многолетний добросовестный труд".

Антипинский НПЗ (основное производственное предприятие ГК "Новый Поток") является одним из крупнейших предприятий Тюменской области. Глубина переработки завода достигает 98%. По итогам 2016 года НПЗ показал рост основных производственных показателей. Предприятие произвело 2,1 миллиона тонн автомобильного дизтоплива стандарта Евро-5 - это в два раза больше, чем в 2015 году. В целом установленная мощность завода по переработке сырья превышает 9 миллионов тонн в год, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе New Stream Group.

ГК "Новый Поток" учреждена Дмитрием Мазуровым более 10 лет назад. В Группу входят заводы в Тюменской области и Республике Марий Эл, осуществляющие нефтепереработку, и битумное производство, расположенное в Нижегородской области. Также New Stream Group объединяет предприятия, осуществляющие транспортировку и реализацию нефтепродуктов на внешнем и внутреннем рынках, морскую перевалку нефтепродуктов, а также инжиниринг и строительство объектов под ключ. Кроме того, в Группу входит компания, владеющая месторождениями в Оренбургской области.