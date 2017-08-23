Гендиректор Антипинского НПЗ стал почетным работником промышленностиСегодня в 14:13
- Текст
Тюменской области.
Тюменский губернатор Владимир Якушев присвоил генеральному директору Антипинского НПЗ Геннадию Лисовиченко звание "Почетный работник промышленности Тюменской области".
Торжественное мероприятие состоялось в рамках празднования 73-й годовщины образования региона. Губернатор высоко оценил вклад Геннадия Лисовиченко и завода в развитие промышленности и экономики Тюменской области.
Ранее В.Якушев уже отмечал заслуги гендиректора Антипинского НПЗ, вручив ему почетную грамоту за вклад в социально-экономическое развитие региона. Также Геннадий Лисовиченко был удостоен благодарности от Министерства энергетики РФ за "большой личный вклад в развитие топливно-энергетического комплекса и многолетний добросовестный труд".
Антипинский НПЗ (основное производственное предприятие ГК "Новый Поток") является одним из крупнейших предприятий Тюменской области. Глубина переработки завода достигает 98%. По итогам 2016 года НПЗ показал рост основных производственных показателей. Предприятие произвело 2,1 миллиона тонн автомобильного дизтоплива стандарта Евро-5 - это в два раза больше, чем в 2015 году. В целом установленная мощность завода по переработке сырья превышает 9 миллионов тонн в год, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе New Stream Group.
ГК "Новый Поток" учреждена Дмитрием Мазуровым более 10 лет назад. В Группу входят заводы в Тюменской области и Республике Марий Эл, осуществляющие нефтепереработку, и битумное производство, расположенное в Нижегородской области. Также New Stream Group объединяет предприятия, осуществляющие транспортировку и реализацию нефтепродуктов на внешнем и внутреннем рынках, морскую перевалку нефтепродуктов, а также инжиниринг и строительство объектов под ключ. Кроме того, в Группу входит компания, владеющая месторождениями в Оренбургской области.
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 16:00
Томинский ГОК готовится к строительству обогатительной фабрики
Все разрешительные документы получены.Сегодня в 15:53
Первоуральцы массово меняют пол в паспортном столе
Грядет проверка.Сегодня в 15:34
"Транснефть – Сибирь" запустила новую систему очистных сооружений
На ЛПДС "Южный Балык".Сегодня в 15:27
На Серовском тракте перевернулась Lada - четверо пострадавших
Всех госпитализировали.Сегодня в 15:27
В Кургане автокран протаранил маршрутку
Пострадали две пассажирки.Сегодня в 15:11
"АльфаСтрахование" продала более 330 тысяч полисов еОСАГО
Каждый десятый в России.Сегодня в 14:44
Тюменские дольщики ждут своих квартир 17 лет
Вмешалась Генпрокуратура.Сегодня в 14:41
В Кургане нашли гараж со скелетом человека
Возбуждено дело.Сегодня в 14:39
Туризм Южного Урала доверили развивать общественнику
Кандидата искали два месяца.Сегодня в 14:37
"Элитная" екатеринбургская УК попала под "уголовку"
Из-за долгов перед поставщиками ресурсов.Сегодня в 14:35
NASA показало "великое американское" затмение
Во всей красе.Сегодня в 14:34
Южноуралец погиб при пожаре в частном доме
Еще один пострадал.Сегодня в 14:33
В Тюменской области от гриппа привьют каждого второго
Многих – за деньги.Сегодня в 14:29
В Екатеринбурге задымились три свалки
Часть города задыхается.Сегодня в 14:27
Минфин заплатит миллион за подмену ребенка в роддоме Челябинска
Спустя 30 лет.
Главные новости
- Сегодня в 13:48В Екатеринбурге могут отменить выборы мэра
- Сегодня в 13:09Нижегородец устроил резню на ГАЗе
- Сегодня в 13:07"Троллейбусный коллапс" в Екатеринбурге переносится
- Сегодня в 12:35Первоуральцу провели операцию по смене пола в паспортном столе
- Сегодня в 10:20На губернаторских теледебатах появилась политическая проститутка
Аналитика
"Урал" собирает ничейный мёд
В матчах с лидерами Премьер-лиги.
Резня в Сургуте: что известно на данный момент
Теракт или похождения сумасшедшего?
Ответьте, Якоб: чья это реклама?
Расследование "Уралинформбюро".