Томинский ГОК готовится к строительству обогатительной фабрикиСегодня в 16:00
- Текст
Все разрешительные документы получены.
Томинский ГОК (входит в Группу "Русская медная компания") приступил к горным работам и подготовке территории промплощадки к строительству будущего предприятия. Ведомства, которые осуществляют надзор в данной сфере, уведомлены об этом в установленном законом порядке.
Томинский ГОК располагает разрешениями на возведение главного корпуса обогатительной фабрики, станции крупного дробления, рудных конвейеров, склада крупнодробленой руды, корпуса додрабливания, конвейерных галерей и склада извести. Проектная документация по объектам ранее получила положительное заключение Главгосэкспертизы.
Также предприятию разрешено построить элементы сопутствующей инфраструктуры. Речь идет об административном и бытовом корпусах, общежитиях, внутриплощадочных инженерных сетях и коммуникациях, складских площадях и очистных сооружениях. Проектная документация по ним также получила положительное заключение ОГАУ Госэкспертиза Челябинской области, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе РМК.
"Завершение первого этапа строительства комбината запланировано на конец 2019 года. К этому моменту будут возведены все производственные объекты для перехода обогатительной фабрики в режим пусконаладочных работ. В том числе завершено строительство объектов, которые будут задействованы в технологической схеме ликвидации горной выработки Коркинского угольного разреза", - отмечает гендиректор АО "Томинский ГОК" Валерий Улановский.
По его словам, Томинский ГОК отказался от переработки окисленных руд с применением технологии гидрометаллургии. Сейчас ведутся работы по включению угольного разреза "Коркинский" в технологическую цепочку предприятия
Запасы Томинского месторождения медно-порфировых руд, где разместится ГОК, оцениваются в 660 миллионов тонн руды. Участок входит в число 50 крупнейших месторождений меди в мире.
Официальный старт началу разработки месторождения РМК дала 11 июля 2017 года в рамках международной промышленной выставки ИННОПРОМ. Первую руду планируется добыть в 2018 году. До запуска обогатительной фабрики она будет направляться на склад.
В начале 2022 года предприятие должно выйти на проектную мощность, перерабатывая 28 миллионов тонн руды в год. По состоянию на июль 2017 года инвестиции в проект оцениваются в сумму более 65 миллиардов рублей.
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 16:00
Томинский ГОК готовится к строительству обогатительной фабрики
Все разрешительные документы получены.Сегодня в 15:53
Первоуральцы массово меняют пол в паспортном столе
Грядет проверка.Сегодня в 15:34
"Транснефть – Сибирь" запустила новую систему очистных сооружений
На ЛПДС "Южный Балык".Сегодня в 15:27
На Серовском тракте перевернулась Lada - четверо пострадавших
Всех госпитализировали.Сегодня в 15:27
В Кургане автокран протаранил маршрутку
Пострадали две пассажирки.Сегодня в 15:11
"АльфаСтрахование" продала более 330 тысяч полисов еОСАГО
Каждый десятый в России.Сегодня в 14:44
Тюменские дольщики ждут своих квартир 17 лет
Вмешалась Генпрокуратура.Сегодня в 14:41
В Кургане нашли гараж со скелетом человека
Возбуждено дело.Сегодня в 14:39
Туризм Южного Урала доверили развивать общественнику
Кандидата искали два месяца.Сегодня в 14:37
"Элитная" екатеринбургская УК попала под "уголовку"
Из-за долгов перед поставщиками ресурсов.Сегодня в 14:35
NASA показало "великое американское" затмение
Во всей красе.Сегодня в 14:34
Южноуралец погиб при пожаре в частном доме
Еще один пострадал.Сегодня в 14:33
В Тюменской области от гриппа привьют каждого второго
Многих – за деньги.Сегодня в 14:29
В Екатеринбурге задымились три свалки
Часть города задыхается.Сегодня в 14:27
Минфин заплатит миллион за подмену ребенка в роддоме Челябинска
Спустя 30 лет.
Главные новости
- Сегодня в 13:48В Екатеринбурге могут отменить выборы мэра
- Сегодня в 13:09Нижегородец устроил резню на ГАЗе
- Сегодня в 13:07"Троллейбусный коллапс" в Екатеринбурге переносится
- Сегодня в 12:35Первоуральцу провели операцию по смене пола в паспортном столе
- Сегодня в 10:20На губернаторских теледебатах появилась политическая проститутка
Аналитика
"Урал" собирает ничейный мёд
В матчах с лидерами Премьер-лиги.
Резня в Сургуте: что известно на данный момент
Теракт или похождения сумасшедшего?
Ответьте, Якоб: чья это реклама?
Расследование "Уралинформбюро".