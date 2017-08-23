Все разрешительные документы получены.

Томинский ГОК (входит в Группу "Русская медная компания") приступил к горным работам и подготовке территории промплощадки к строительству будущего предприятия. Ведомства, которые осуществляют надзор в данной сфере, уведомлены об этом в установленном законом порядке.

Томинский ГОК располагает разрешениями на возведение главного корпуса обогатительной фабрики, станции крупного дробления, рудных конвейеров, склада крупнодробленой руды, корпуса додрабливания, конвейерных галерей и склада извести. Проектная документация по объектам ранее получила положительное заключение Главгосэкспертизы.

Также предприятию разрешено построить элементы сопутствующей инфраструктуры. Речь идет об административном и бытовом корпусах, общежитиях, внутриплощадочных инженерных сетях и коммуникациях, складских площадях и очистных сооружениях. Проектная документация по ним также получила положительное заключение ОГАУ Госэкспертиза Челябинской области, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе РМК.

"Завершение первого этапа строительства комбината запланировано на конец 2019 года. К этому моменту будут возведены все производственные объекты для перехода обогатительной фабрики в режим пусконаладочных работ. В том числе завершено строительство объектов, которые будут задействованы в технологической схеме ликвидации горной выработки Коркинского угольного разреза", - отмечает гендиректор АО "Томинский ГОК" Валерий Улановский.

По его словам, Томинский ГОК отказался от переработки окисленных руд с применением технологии гидрометаллургии. Сейчас ведутся работы по включению угольного разреза "Коркинский" в технологическую цепочку предприятия

Запасы Томинского месторождения медно-порфировых руд, где разместится ГОК, оцениваются в 660 миллионов тонн руды. Участок входит в число 50 крупнейших месторождений меди в мире.

Официальный старт началу разработки месторождения РМК дала 11 июля 2017 года в рамках международной промышленной выставки ИННОПРОМ. Первую руду планируется добыть в 2018 году. До запуска обогатительной фабрики она будет направляться на склад.

В начале 2022 года предприятие должно выйти на проектную мощность, перерабатывая 28 миллионов тонн руды в год. По состоянию на июль 2017 года инвестиции в проект оцениваются в сумму более 65 миллиардов рублей.