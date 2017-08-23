"Транснефть – Сибирь" запустила новую систему очистных сооруженийСегодня в 15:34
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На ЛПДС "Южный Балык".
Нефтеюганское управление магистральных нефтепроводов АО "Транснефть – Сибирь" завершило строительство и ввело в эксплуатацию новый комплекс очистных сооружений на линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) "Южный Балык". Проект реализовали за год.
В комплекс вошли станция очистки производственно-дождевых сточных вод производительностью 20 кубических метров стоков в час, станция обезвоживания осадка, а также станция биологической очистки производительностью 50 кубических метров в сутки, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе АО "Транснефть - Сибирь".
Решение о строительстве нового объекта было принято в рамках реализации экополитики ПАО "Транснефть". Прежняя система эксплуатировалась с 1986 года. Она уже не соответствовала современным нормативам полной очистки стоков до уровня значений ПДК (предельно-допустимые концентрации) водоемов рыбохозяйственного назначения.
Новый комплекс очистных сооружений, произведенный Тюменским ремонтно-механическим заводам, отвечает самым жестким экологическим требованиям. Оборудование испытали на площадках магистрального нефтепровода Восточная Сибирь – Тихий океан. Сегодня станции производительностью 20 кубических метров промышленных и дождевых стоков в час успешно эксплуатируются на нефтеперекачивающих станциях "Тайшет" и "Тайшет-2".
ЛПДС "Южный Балык" являет одной из самых крупных в транспортной системе АО "Транснефть – Сибирь" линейных производственно-диспетчерских станций по приему, хранению и перекачке нефти. Ее общая площадь – свыше 60 гектаров. В ведении ЛПДС находится крупнейший резервуарный парком, способный принять до 480 тысяч кубометров нефти. Также в ее зоне ответственности - более 300 километров линейной части магистральных нефтепроводов, работу которых обеспечивает 4 нефтеперекачивающих станции.
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