Повышая надежность энергоснабжения предприятия.

СВЭЛ – один из крупнейших российских производителей электротехнического оборудования – реконструирует подстанцию №2, входящую в систему энергоснабжения АО "Улан-Удэнский авиационный завод".

При этом Группа СВЭЛ является не только производителем и поставщиком оборудования, но и выполняет функции генерального подрядчика. Предприятие осуществляет полный цикл работ от проектирования до монтажа и запуска в эксплуатацию оборудования на подстанции.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Группы СВЭЛ, сейчас на объекте монтируется комплектная трансформаторная подстанция на класс напряжения 10/0,4 кВ, мощностью 630 кВА. В ее состав входят распределительное устройство низкого напряжения и 2 сухих трансформатора. Также поставлено 15 ячеек серии КСО–СВЭЛ–К–1.3. Оборудование готово к проведению шеф-монтажных и пусконаладочных работ.

В рамках реализации проекта по просьбе заказчика была произведена предварительная приемка оборудования на заводе-изготовителе. Клиент оценил высокий уровень производства СВЭЛ и технологичность выпускаемого оборудования.

Следует отметить, что руководство Группы СВЭЛ считает присутствие заказчика при изготовлении оборудования весьма эффективной мерой. Всем клиентам предлагается посещать заводы СВЭЛ, а также проходить спецобучение по эксплуатации оборудования.