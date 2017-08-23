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Долги свердловских предприятий распродают со скидкойСегодня в 17:18

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От 5 до 10%.

ОАО "ЭнергосбыТ Плюс" объявило о старте продаж долгов потребителей в размере 3 миллиардов рублей на новых условиях. Теперь их реализуют со скидкой от 5 до 10%.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе компании, самый большой долг из выставленных на продажу накопила кушвинская управляющая компания "Родник" (82,7 миллиона рублей). На втором месте – Красноуральский химический завод (42,6 миллиона рублей). Замыкает тройку лидеров Режевская теплосетевая регенерирующая компания (41,8 миллиона рублей).

В предыдущий раз "ЭнергосбытТ Плюс" выставил на продажу просроченную задолженность за электроэнергию более чем на 930 миллионов рублей. В сумму долга были включены пени и штрафы.

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