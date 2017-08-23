"Уфалейникель" ждет новая волна сокращенийСегодня в 18:48
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Оставят 79 человек.
До 9 ноября 2017 года на ликвидируемом южноуральском предприятии "Уфалейникель" сократят 135 сотрудников из оставшихся 214. Ими уже заинтересовались работодатели из других предприятий региона, рассказал "Уралинформбюро" начальник управления по труду и занятости Челябинской области Владислав Смирнов.
По его словам, сокращение пройдет в три этапа. Первый, в ходе которого штат сократится на 56 сотрудников, запланирован на последние числа августа.
В службе занятости Челябинской области заявили, что бывшим работникам комбината готовы сделать предложения по временному трудоустройству. "Есть примерно 60 вакансий в сфере ЖКХ от 20 работодателей. В планах к 1 сентября увеличить число предложений до 250 или даже 300", - пояснил Смирнов.
Он заверил, что временно трудоустроенным экс-сотрудникам верхнеуфалейского завода вместе с зарплатой будут выплачивать и пособие по безработице, максимальная сумма которого 5 тысяч 350 рублей.
Кроме того, специалистов с "Уфалейникеля" намерены завербовать предприятия, расположенные в Челябинске. Они готовы компенсировать потенциальным сотрудникам затраты на аренду жилья. Такие предложения работодатели озвучат на ярмарке вакансий, которая пройдет в Верхней Уфалее 25-26 августа.
Работу ОАО "Уфалейникель" остановило в апреле этого года, за воротами оказались свыше двух тысяч заводчан. В начале августа собрание акционеров решило ликвидировать предприятие.
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