На которой она построена.

Новое здание для школы № 25, построенное в поселке Мичуринском, получило в бессрочное пользование от мэрии несколько участков земли в районе улиц Ручейной и Евгения Савкова. Об этом сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе администрации Екатеринбурга.

На означенных участках сегодня располагается само здание этой школы. В августе оно было сдано в эксплуатацию. Обновленная школа № 25 представляет из себя первый на Урале комплексный образовательный центр, состоящий из двух блоков: собственно школа на 850 мест и детский сад на 150 мест. Застройщик — компания "Группа ЛРС" на Урале.

Здание школы задумано в виде комплекса зданий переменной этажности, от 1 до 4 этажей. Он оборудован библиотекой, классными комнатами, многофункциональным актовым залом, просторной столовой. Рядом с корпусом разместятся футбольное поле, баскетбольная площадка, беговые дорожки и стадион. Общая площадь территории - около 20 тысяч квадратных метров.

Планируется, что новая школа откроет свои двери перед учениками 1 сентября 2017 года. Судьба старого здания на улице Феофанова пока не определена. Оно не признано аварийным, но о его капремонте речи пока не идет. По крайней мере, в "капремонтном" списке школ, включенных в муниципальную программу "Создание новых мест в общеобразовательных организациях муниципального образования "город Екатеринбург" на 2016 – 2025 годы", школы № 25 нет.