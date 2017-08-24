И максимальным нагрузкам.

Федеральная сетевая компания (входит в группу "Россети") завершает подготовку магистральных энергообъектов в Западной Сибири к осенне-зимнему периоду, который является сезоном максимальных нагрузок.

С начала 2017 года отремонтированы 924 единицы коммутационного оборудования подстанций, обновлен 161 километр линий электропередачи 110-500 кВ, расчищены 2,3 тысячи гектаров трасс ЛЭП.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ФСК ЕЭС, на случай аварий и восстановительных работ сформированы 32 мобильные бригады. Также наготове - 101 единица спецтехники и 6 бригад подрядных организаций.

Заключено 13 соглашений с территориальными представительствами Росгидромета, подразделениями МЧС России и подрядчиками. Со спасателями и органами власти организованы 10 совместных тренировок.

Несмотря на увеличение в первом полугодии 2017 года грозовой активности в западно-сибирском регионе, удельная аварийность в сравнении с аналогичным периодом прошлого года осталась на низком уровне.

В Западной Сибири ФСК ЕЭС несет ответственность за электросетевые объекты, расположенные в трех субъектах РФ. Компания обеспечивает надежную работу 86 подстанций общей трансформаторной мощностью 38,716 тысячи МВА. Также у нее на контроле 12,822 тысячи километров линий электропередачи классом напряжения до 500 кВ.