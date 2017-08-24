По миллиону каждому.

Тюменская область активно поддерживает "доморощенных" инноваторов. По итогам региональных конкурсов на получение господдержки инновационных проектов субсидии выделены 2 компаниям из числа резидентов бизнес-инкубатора Тюменского технопарка. Каждая получит по 1 миллиону рублей.

Так, "Эко-Логика" на областные деньги сможет доработать проект по мониторингу экологической ситуации региона и анализу экоотчетности предприятий.

"Наш сервис позволяет компаниям-природопользователям сдавать отчетность в электронном виде через интернет. Пользователями системы являются более 1 000 организаций и разработчиков экологической документации из 15 регионов РФ", - пояснил руководитель компании Ярослав Аксенов.

Научно-технический центр "Интерм" получил поддержку на развитие проекта по разработке системы взрывозащищенного кабельного электрообогрева. Техрешение позволяет нефтегазодобывающим предприятиям создавать на своих объектах энергоэффективные, экономичные и надежные системы электрообогрева технологических объектов в заводской теплоизоляции.

Руководитель "Интерма" Евгений Костоломов отметил, что областная поддержка поможет предприятию в короткие сроки получить сертификат на соответствие техрегламентам. Также они смогут приступить к поиску площадки для проведения опытно-промышленных испытаний продукции.

Как сообщили "Уралинформбюро" в департаменте инвестполитики и господдержки предпринимательства региона, оба проекта поддержаны и федеральным Фондом содействия инновациям в рамках программы "Старт".

Следует отметить, что в Тюменской области создана комплексная система помощи инноваторов. Помимо финансовых инструментов, в регионе развиваются корпоративные программы для развития бизнеса.