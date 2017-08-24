Минстрой России советует забыть о дешевом жильеСегодня в 12:00
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Нужны стандарты доступности.
Стандарты доступного жилья, которые сегодня разрабатываются в России, не подразумевают его дешевизну. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на заместителя министра строительства и ЖКХ РФ Никиту Стасишина.
По мнению чиновника, стремление к дешевизне может привести к банкротству застройщиков. Между ценовой доступностью и качеством жилья нужен разумный баланс.
При этом Стасишин пообещал, что в ближайшее время новые стандарты качественного и доступного жилья будут разработаны Минстроем РФ и АИЖК, после чего представлены на широкое обсуждение.
"Уже сегодня любое жилье, не важно - эконом-класса или бизнес-класса, строится в стандартах, ниже которых опускаться нельзя, — пояснил в беседе с "Уралинформбюро" депутат Госдумы РФ, экс-министр строительства Свердловской области Сергей Бидонько. — На мой взгляд, доступность жилья может быть достигнута двумя путями: использованием при строительстве разрешенных материалов эконом-класса и возможностью дешевой ипотеки как для граждан, так и для строителей".
Следует добавить, что в мае 2017 года Минстрой России досрочно свернул госпрограмму "Жилье для российской семьи", в рамках которой планировалось построить в регионах 25 миллионов квадратных метров жилья "эконом-класса" по цене ниже рыночной.
Она была рассчитана на малоимущие слои населения – прежде всего бюджетников и "льготников". Однако, по данным Счетной палаты РФ, за время реализации программы было построено всего 3,3% от запланированного объема новостроек эконом-класса.
Тогда же Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект об исключении из нормативных документов термина "жилье экономического класса". Вместо него предлагается использовать термин "стандартное жилье".
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