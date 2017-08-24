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Екатеринбургский долгострой воскрес из мертвыхСегодня в 12:42

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Получив транш Сбербанка.

На стройплощадку ЖК "Первый Николаевский" после года простоя снова зашли строители. Об этом сообщили "Уралинформбюро" пайщики многострадального жилого комплекса.

"На самом деле строители на площадке работают уже в течение месяца, — пояснил новый председатель ЖСК "Первый Николаевский" Евгений Артюшенко. — Они подготовили стройку, убрали мусор, подключили электричество, завезли инструмент и проверили оборудование. Сегодня уже "монолитят" паркинг. Кроме того, на стройку вышли бригады фасадчиков и каменщиков. Идет штукатурка внешней части дома, подъезжают фуры с кирпичом".

Продолжение работ стало возможным благодаря открытию Сбербанком РФ (главным инвестором проекта) невозобновляемой кредитной линии на завершение строительства первой очереди комплекса. Первый транш уже выдан, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе банка. Общий объем финансирования составит 950 миллионов рублей. Завершить строительство первой очереди новый девелопер проекта - компания "PRINZIP" планирует в IV квартале 2018 года.

"Сейчас я прохожу регистрацию в налоговой, и в ближайшее время планирую провести сверку документов пайщиков по части оплаты договоров", — сообщил Артюшенко. По его мнению, оживление стройки может подтолкнуть рост покупательского интереса к этому объекту.

Жилой комплекс "Первый Николаевский" — один из самых известных в Екатеринбурге "долгостроев". Его строительство было остановлено в 2016 году. Задолженность застройщика ООО "УктусСтрой" перед Сбербанком, который является одним из основных кредиторов, составляла 1,3 миллиарда рублей.

В середине февраля 2017 года для завершения строительства к проекту подключилась компания PRINZIP. А в июле стало известно, что достройкой "Первого Николаевского" займется компания "Новый застройщик" — структурное подразделение PRINZIPа.

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